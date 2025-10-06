НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине
Меркель заявила, что пандемия затруднила переговоры с Путиным по Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.
Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.
Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.
Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.