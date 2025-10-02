В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.
Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что при его власти ситуация могла бы развиваться иначе.
Путин подчеркнул, что согласен с точкой зрения Трампа и считает, что эскалации можно было избежать. Он добавил, что этому способствовало бы отсутствие превращения Украины в инструмент в руках других стран, а также отказ Североатлантического альянса от продвижения к российским границам.
«Можно задать себе другой вопрос: а могло ли быть иначе? Мы знаем тоже, вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской администрацией», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.
Президент России подчеркнул, что ключевым условием для предотвращения конфликта было бы сохранение Украиной реального суверенитета и независимости.
Ранее Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала.