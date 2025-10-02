Путин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что при его власти ситуация могла бы развиваться иначе.

Путин подчеркнул, что согласен с точкой зрения Трампа и считает, что эскалации можно было избежать. Он добавил, что этому способствовало бы отсутствие превращения Украины в инструмент в руках других стран, а также отказ Североатлантического альянса от продвижения к российским границам.

«Можно задать себе другой вопрос: а могло ли быть иначе? Мы знаем тоже, вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской администрацией», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

Президент России подчеркнул, что ключевым условием для предотвращения конфликта было бы сохранение Украиной реального суверенитета и независимости.

Ранее Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала.