    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Путин предложил передать сектор Газа под контроль президента Палестины
    Путин назвал Россию рекордсменом в истории по числу введенных против страны санкций
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 20:03 • Новости дня

    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала

    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны рассматривают жителей Украины лишь как инструмент для достижения собственных целей, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Президент подчеркнул, что те, кто подталкивал и вооружал Украину, десятилетиями поддерживая там национализм и неонацизм, игнорировали не только интересы России, но и подлинные интересы украинского народа.

    «Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине.

    2 октября 2025, 15:10 • Новости дня
    Число пользователей Мax превысило 40 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.

    В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.

    С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.

    Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».

    Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.

    Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга

    Минпромторг: Список авто для работы с такси дополнят машинами Haval и Tenet

    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года планируется расширить, сообщили в Минпромторге.

    В него добавят, в частности, модели Haval, Tenet, а также автомобили, выпускаемые на предприятии «Автотор», передает ТАСС.

    «Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе, за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», – сообщили в Минпромторге.

    В ведомстве также уточнили, что требования закона о локализации такси не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителями.

    «Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями», – подчеркнули в министерстве. Кроме того, изменения не затронут транспорт, уже работающий в такси, – такие автомобили смогут продолжить работу до конца срока своей эксплуатации.

    Напомним, Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    2 октября 2025, 19:05 • Новости дня
    Путин сравнил мировые события с появлением нового «лома»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай», где прокомментировал природу противостояния и хода мировых событий, используя народную поговорку.

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в мире всегда находится баланс сил, передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «Есть у нас в народе такое выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется».

    «Попытка контролировать все и вся вокруг создает перенапряжение, а оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам все это надо?», – добавил Путин.

    «Какое-то время назад мне приходилось слышать что-то подобное от наших американских коллег, которые говорили: «Мы приобрели мир, но потеряли саму Америку». Хочется задать вопрос: «А это того стоило? И приобрели ли вообще?», – сказал президент.

    Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.


    2 октября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин предупредил желающих «потягаться» с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    «Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят «вольному – волю», пусть пробуют», – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    «Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счете, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», – подчеркнул президент.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила в честь озера Валдай, где проходила первая конференция в Великом Новгороде.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    2 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    2 октября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Запада управлять миром

    Путин: Попытки США и их союзников управлять миром провалились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, «нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать», передает РИА «Новости».

    «Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай».

    2 октября 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия проявила высочайшую меру устойчивости, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что страна смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств, передает РИА «Новости».

    «Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», – заявил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций.

    2 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
    Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, заявил президент России Владимир Путин, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий.

    «Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется», – сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в условиях столь быстрых глобальных трансформаций важно сохранять готовность к любым изменениям и вызовам.

    «Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки», – заявил глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае».

    2 октября 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин заявил о завершении эпохи доминирования западных правил
    Путин заявил о завершении эпохи доминирования западных правил
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» отметил слом прежней системы глобальных правил.

    Путин заявил о завершении эпохи, когда международные правила диктовались странами Запада, передает ТАСС. Во время своего выступления на форуме клуба «Валдай» он подчеркнул, что сегодня никто в мире уже не готов «играть по правилам, заданным где-то за океанами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует обсудить на форуме клуба «Валдай» современные международные отношения и их истоки.

    2 октября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО

    Путин: Заявления о возможном нападении России на НАТО являются чушью

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    «Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», – подчеркнул он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что не верит, будто западные лидеры сами искренне считают возможным нападение России на НАТО. «Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО – в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – добавил президент.

    Ранее Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.

    2 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин: Многополярность в мире уже сложилась
    Путин: Многополярность в мире уже сложилась
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многополярность в современном мире уже стала реальностью, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    По словам российского лидера, ежегодный доклад валдайского клуба в нынешнем году посвящен вопросам многополярного, полицентричного мирового порядка, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что эта тема обсуждается уже давно, но сейчас требует особого внимания. Президент подчеркнул: «Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действует государство».

    Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    2 октября 2025, 14:21 • Новости дня
    МИД осудил выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД.

    В опубликованном докладе российского внешнеполитического ведомства о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники, подчеркивается, что этот шаг воспринимается как неуважение к истории и ценностям ООН, передает ТАСС.

    «В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созданной после Второй мировой войны и категорически и бесповоротно осудившей фашизм, выдвинута экс-глава МИД ФРГ Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма», – сказано в докладе.

    В документе отмечается, что решение властей Германии номинировать Бербок расценивается российской стороной как «плевок» в адрес ООН.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.

