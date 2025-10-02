В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
Западные страны рассматривают жителей Украины лишь как инструмент для достижения собственных целей, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Президент подчеркнул, что те, кто подталкивал и вооружал Украину, десятилетиями поддерживая там национализм и неонацизм, игнорировали не только интересы России, но и подлинные интересы украинского народа.
«Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.
Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине.