Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества

Tекст: Дарья Григоренко

Из зала суда по видеосвязи Иванов отметил, что не понимает, что именно у него требует взыскать надзорное ведомство, и на что он должен дать объяснения. Он подчеркнул: «Мне непонятно, что именно генпрокуратура требует с меня взыскать, что я должен объяснить суду. Я доступа к документам не имею», передает ТАСС.

Также Иванов сообщил, что ему неясно, за какой период он должен дать пояснения, ведь в иске фигурирует имущество третьих лиц и активы, приобретенные задолго до его назначения на должность в Минобороны. Экс-замминистра рассказал суду, что часть имущества, указанного в иске, никогда ему не принадлежала.

Судья Тереза Жребец во время заседания напомнила, что дело рассматривается в гражданском процессе и никаких разъяснений по существу спора участникам она давать не обязана. В частности, судья прямо заявила Иванову, что не обязана давать никаких разъяснений.

В ходе заседания суд приобщил ходатайства адвоката бывшей супруги Иванова, Светланы Захаровой, где указывается, что некоторые активы приобретены до брака с Ивановым. Таким образом, детали законности притязаний на часть имущества требуют дальнейшего рассмотрения.

В среду Пресненский суд Москвы разрешил Тимуру Иванову, бывшему замминистра обороны, участвовать в судебном заседании по делу об обращении его имущества в доход государства по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.