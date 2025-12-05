Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что ему неясны требования иска генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей.
Из зала суда по видеосвязи Иванов отметил, что не понимает, что именно у него требует взыскать надзорное ведомство, и на что он должен дать объяснения. Он подчеркнул: «Мне непонятно, что именно генпрокуратура требует с меня взыскать, что я должен объяснить суду. Я доступа к документам не имею», передает ТАСС.
Также Иванов сообщил, что ему неясно, за какой период он должен дать пояснения, ведь в иске фигурирует имущество третьих лиц и активы, приобретенные задолго до его назначения на должность в Минобороны. Экс-замминистра рассказал суду, что часть имущества, указанного в иске, никогда ему не принадлежала.
Судья Тереза Жребец во время заседания напомнила, что дело рассматривается в гражданском процессе и никаких разъяснений по существу спора участникам она давать не обязана. В частности, судья прямо заявила Иванову, что не обязана давать никаких разъяснений.
В ходе заседания суд приобщил ходатайства адвоката бывшей супруги Иванова, Светланы Захаровой, где указывается, что некоторые активы приобретены до брака с Ивановым. Таким образом, детали законности притязаний на часть имущества требуют дальнейшего рассмотрения.
В среду Пресненский суд Москвы разрешил Тимуру Иванову, бывшему замминистра обороны, участвовать в судебном заседании по делу об обращении его имущества в доход государства по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».
Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.