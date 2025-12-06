Мантуров поручил усилить поддержку жителей Курской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по вопросам помощи Курской области, передает ТАСС. Он акцентировал внимание на важности продолжения выдачи жилищных сертификатов, включая возможность их использования в других районах и регионах страны.

В рамках заседания был сделан акцент на необходимость поиска средств для ремонта жилья, пострадавшего не от действий ВСУ, а из-за погодных условий после оставления владельцами по соображениям безопасности. Решением данной задачи займется Минфин, запуск программы намечен на следующий год.

Мантуров также поручил урегулировать порядок выдачи жилищных сертификатов собственникам долевого имущества и дал задание проработать выделение компенсаций за утрату транспорта, поврежденного в результате действий ВСУ.

Для бизнеса, расположенного на приграничных территориях Курской области, решено продлить отсрочки по уплате налогов и страховых взносов еще на 12 месяцев, что позволит предприятиям сосредоточить ресурсы на текущей деятельности.

В ходе совещания обсуждалось восстановление предприятий аграрного сектора, которые уже получили поддержку в размере 2,2 млрд рублей.

«Что касается индустриальных объектов, здесь основным механизмом являются займы и гранты регионального ФРП. В его капитал из федерального бюджета направлено 2,4 млрд рублей. И выплаты в адрес предприятий Курской области уже осуществляются. Важно до конца года довести до получателей все запланированные транши», – заявил Мантуров.

Также до конца этого года предусмотрены дополнительные 2 млрд рублей для поддержки более 150 малых и средних предприятий региона.

Работа по восстановлению Курской области ведется в рамках президентской программы развития приграничных территорий. До 2027 года на эти цели из федерального бюджета выделят 38,2 млрд рублей. Мантуров подчеркнул, что средства уже переводят и используют для обеспечения безопасности, восстановления социальной инфраструктуры и поддержки экономики области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Курской области при поддержке подразделений КНДР полностью разминировали 92 населенных пункта. В регионе обезвредили почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Также принят областной закон, по которому добровольцы, отражавшие вторжение ВСУ, получат бесплатные земельные участки для строительства домов.

Стоит отметить, что несмотря на все сложности от ударов и вторжения ВСУ, Курская область стала победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион» и впервые получила статус «Литературный флагман России».