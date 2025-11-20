Хинштейн: Защищавшим Курскую область добровольцам выдадут землю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутаты Курской областной думы приняли поправки в региональный закон, по которым право на бесплатные земельные участки получили добровольцы, которые принимали участие в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, закон также предусматривает, что участники СВО, добровольцы и многодетные семьи могут теперь встать на учет в еще одном органе местного самоуправления, кроме городских округов и Курского района. Законопроект был инициирован губернатором с целью упростить получение земли.

Губернатор добавил, что участки выдаются бесплатно в собственность, в том числе для садоводства и возможности строительства жилого дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям приграничных районов Курской области уже начали перечислять средства по новым жилищным сертификатам, на которые из федерального бюджета выделено более 13 млрд рублей.

Правительство создало специальную программу по комплексному восстановлению и развитию региона.

Курская область считает КНДР братской страной из-за участия северокорейских военных в освобождении приграничных территорий и планирует увековечить их подвиг.