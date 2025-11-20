  • Новость часаГерасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    20 ноября 2025, 21:24

    Хинштейн: Защищавшим Курскую область добровольцам выдадут землю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области для добровольцев, отражавших вторжение ВСУ, принят закон о выдаче бесплатных земельных участков, позволяющий строить на них дома, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Депутаты Курской областной думы приняли поправки в региональный закон, по которым право на бесплатные земельные участки получили добровольцы, которые принимали участие в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, закон также предусматривает, что участники СВО, добровольцы и многодетные семьи могут теперь встать на учет в еще одном органе местного самоуправления, кроме городских округов и Курского района. Законопроект был инициирован губернатором с целью упростить получение земли.

    Губернатор добавил, что участки выдаются бесплатно в собственность, в том числе для садоводства и возможности строительства жилого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям приграничных районов Курской области уже начали перечислять средства по новым жилищным сертификатам, на которые из федерального бюджета выделено более 13 млрд рублей.

    Правительство создало специальную программу по комплексному восстановлению и развитию региона.

    Курская область считает КНДР братской страной из-за участия северокорейских военных в освобождении приграничных территорий и планирует увековечить их подвиг.

    20 ноября 2025, 15:48
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    20 ноября 2025, 10:36
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    20 ноября 2025, 11:04
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    20 ноября 2025, 01:40
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Сбер планирует завершить сокращение пятой части сотрудников, признанных неэффективными, до января 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey.

    Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью системы искусственного интеллекта. «Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.

    На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.

    Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.

    20 ноября 2025, 04:20
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    20 ноября 2025, 10:49
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    19 ноября 2025, 23:21
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    20 ноября 2025, 15:56
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    20 ноября 2025, 02:52
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    @ Галина Кмит/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Экспертиза по делу об убийстве певца Игоря Талькова показала, что смертельный выстрел был произведен из револьвера типа Наган 1985 года с близкого расстояния, причем выпущено было три пули, сказано в материалах дела.

    «Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа Наган образца 1895 года», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».

    По данным экспертов, всего было произведено три выстрела из данного оружия, но только одна пуля попала в артиста.

    Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также попытке умышленного убийства.

    Напомним, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге между Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений на концерте. Малахов, директор певицы Азизы, сумел увернуться от выстрела, однако в результате конфликта погиб Тальков.

    По баллистической экспертизе, сообщает прокуратура, выстрел произведен с расстояния 40–50 см, из револьвера, принадлежавшего Малахову. Следы свинца были обнаружены на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Анализ позиций и крови показал, что стреляющий находился чуть выше Талькова, а Малахов был на полу, задержан охраной.

    В начале 1992 года Шляфман, по данным следствия, тайно выехал на Украину, а затем скрылся в Израиле, где пребывает до настоящего времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение  находящемуся на территории Израиля Валерию Шляфману в убийстве певца Игоря Талькова.

    20 ноября 2025, 14:30
    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

    Согласно утвержденным поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, передает ТАСС. Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

    Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату порядка 4,6 млн работников.

    С начала 2025 года уровень МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    20 ноября 2025, 02:25
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»

    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможности искусственного интеллекта (ИИ) только на первый взгляд выглядят как шутка или игра, а на самом деле это серьезное дело, так как детей нужно в школах, в вузах и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.

    Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?

    По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.

    «Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.

    Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей. «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил президент. Разработчик ответил, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные рассуждения детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.

    20 ноября 2025, 12:55
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубину обороны противника, освободив населенный пункт Веселое в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области, Гуляйполя, Яблоково и Доброполья Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в возле Алексеевки, Варачино, Катериновки, Новой Сечи, Писаревки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три машины пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Куриловки, Кучеровки, Моначиновки, Нечволодовки, Подолов Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение последних суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Благодатовки и Кутьковки с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к Осколу для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, три бронемашины «Казак» и канадский бронеавтомобиль Senator, пусковая установка румынской РСЗО PR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Звановки, Иванополья, Константиновкм, Николаевкм, Резниковкм, Северска, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник потерял более 190 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Гришино, Новопавловки, Нового Донбасса, Октябрьского, Родинского, Розы Люксенбург и Шевченко ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. При этом были уничтожены до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 400 военнослужащих, два шведских бронетранспортера Viking и два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, армия России подошла к запорожским «воротам», освободив Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково.

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение.

    При этом российские военные сейчас уверенно развивают наступление на Запорожском направлении, готовя ВСУ «северную клешню».

    19 ноября 2025, 23:01
    Валуев предложил «пивникам» решение вопроса с присутствием на стадионах

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не поддерживает идею продажи пива на спортивных аренах, предложив оборудовать отдельные зоны для пьющих и курящих.

    Валуев отметил, что предлагает создать закрытые ложи для любителей пива и  применить подобный подход к курящим.

    «Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития», – сказал Валуев порталу Sport24.

    Валуев провел аналогию с курящими, отметив, что для любителей курения тоже можно обустроить специальные зоны, ведь «они никого не трогают, не представляют никакой опасности».

    Напомним, обсуждение темы стало актуальным после заявления первого зампреда комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева о том, что законопроект о возврате продажи пива на стадионах будет рассмотрен во втором чтении до конца года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о возможности возвращения продажи пива на стадионы. В Минфине подтвердили поддержку этой инициативы.

    Министр спорта также поддержал возвращение пива на спортивные объекты. Фетисов так же заявил о необходимости вернуть продажу пива на стадионах.


    20 ноября 2025, 19:56
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области следственные органы предъявили обвинение жителю Богородского округа, который подозревается в убийстве двух девушек, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков.

    По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

    В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

    По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

    Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

    Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

    В октябре в столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера.

    Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.

    20 ноября 2025, 15:42
    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны: освобожден район Шахтерский в Красноармейске

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Центр» освободили район Шахтерский в Красноармейске и приступили к оказанию помощи местному населению, сообщает Минобороны.

    Район Шахтерский в Красноармейске Донецкой народной республики был освобожден российскими военными из группировки «Центр», передает РИА «Новости». Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района, где запечатлены действия военнослужащих по поддержке мирного населения. В ведомстве отметили, что военные оказывают медицинскую помощь, обеспечивают горожан медикаментами и продовольствием.

    По данным Минобороны, при необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пунктах временного размещения, где предоставляется вся необходимая поддержка. Эти меры принимаются для защиты мирных жителей после освобождения территории.

    Также бойцы группировки «Центр» проводят тщательный осмотр прилегающих территорий и дорог на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Опасные находки уничтожаются методом накладного заряда, чтобы обезопасить гражданское население и обеспечить стабильность обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

    Владимир Зеленский отметил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение.

    Украинский военнослужащий Александр Сидельник заявил, что командование не сообщало своим подчиненным о плачевном положении окруженных сил на Украине в Красноармейске.

    20 ноября 2025, 08:08
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил России ведут ожесточённые уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, передает ТАСС слова Марочко.

    Марочко сообщил: «По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15% населенного пункта. На данный момент идут ожесточенные городские бои. ВФУ всячески стараются стабилизировать обстановку».

    Эксперт объяснил, что продвижение стало возможным благодаря скоординированным действиям российских военных. За несколько суток противник понес значительный ущерб, что обеспечило прорыв части оборонительной линии вооружённых формирований Украины в городе.

    Марочко также отмечает, что российские подразделения воспользовались паническими настроениями в рядах ВСУ. Передовые отряды вошли в Северск и закрепились на новых позициях на юго-восточной окраине города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль трассы Северск – Красный Лиман.

    ВСУ ранее предприняли попытку перебросить резервы в район Красного Лимана.

    Боевики 63-й бригады ВСУ расстреляли мирных жителей в Красном Лимане в ДНР.

