Польша рассказала о своей роли в гарантиях безопасности Украине

Туск: Польша займется логистикой обеспечения гарантий безопасности для Украины

Tекст: Антон Антонов

По словам Туска, обсуждались гарантии безопасности на суше, в воздухе и на море. «Я могу говорить открыто, что если речь идет о польской роли, то она касается действий за территорией Украины, то есть логистика и обеспечение тех, кто решатся на непосредственное участие в гарантиях уже на территории Украины», – заявил он.

Туск отметил, что страны коалиции уже значительно продвинулись в вопросе распределения ролей по обеспечению гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что большинство стран-участников встречи «коалиции желающих», включая Италию, Польшу и Латвию, не поддерживают идею направления солдат на Украину.

Британия и Франция подписали декларацию о намерении разместить свои войска на Украине в случае прекращения огня, а также планируют создать военные базы по всей территории страны.

