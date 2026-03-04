Путин призвал оперативно выявлять вовлекающих детей в преступления

Путин пригрозил пожизненным сроком за вовлечение детей в криминал

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости как можно быстрее выявлять преступников, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, передает РИА «Новости».

«Надо оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях», – заявил президент.

Путин напомнил, что прошлогодние изменения в Уголовном кодексе направлены на защиту детей от вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

«Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на совершение преступлений, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения», – сказал Путин в ходе заседания.

Президент также обратил внимание на то, что молодых людей часто целенаправленно вовлекают в криминальную среду. Он добавил, что подростков, особенно из семей с проблемами, нужно привлекать к волонтерству, занятиям спортом и общественным объединениям, чтобы помочь им избежать ошибок и реализовать свои таланты.

«Конечно, борьба с подростковой преступностью – общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль Министерства внутренних дел здесь высока», – сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за вовлечение подростков в диверсии.