Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой
Кремль: Путин 5 марта проведет переговоры с президентом ЦАР Туадерой
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой 5 марта, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин 5 марта проведет переговоры в Москве с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщаетcя в Max Кремля.
Отмечается, что Туадера находится в России с рабочим визитом.
В ходе встречи лидеры обсудят перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также запланирован обмен мнениями по актуальной международной повестке.
Ранее Путин поздравил Туадеру с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года.