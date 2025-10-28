Володин объяснил ужесточение наказаний за вовлечение подростков в диверсии

Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Володин: Закон об усилении наказаний за вовлечение в диверсии направлен на защиту детей
Законопроект об ужесточении наказания за вовлечение подростков в диверсии направлен для борьбы с вербовкой детей и студентов через соцсети и онлайн-игры в террористическую деятельность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект, о котором сообщил Вячеслав Володин в своем канале Mах, направлен на ужесточение наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терроризму. Предложенные изменения охватывают сразу несколько статей Уголовного кодекса России.
Володин подчеркнул, что в настоящее время вербовщики все чаще нацелены на подростков и студентов, активно используя для этого социальные сети и компьютерные игры.
Володин привел данные ФСБ России, согласно которой средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году – 38 лет, в 2023-м – 28.
Государственная Дума одобрила в первом чтении документ, предусматривающий пожизненное заключение за вовлечение несовершеннолетних в диверсии.
Депутат Госдумы Сергей Чижов отметил важность ужесточения наказаний и снижения возраста уголовной ответственности для повышения безопасности страны.
Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров предложил как можно скорее принять изменения в Уголовный кодекс, чтобы снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет.