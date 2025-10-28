Володин объяснил ужесточение наказаний за вовлечение подростков в диверсии

Володин: Закон об усилении наказаний за вовлечение в диверсии направлен на защиту детей

Tекст: Вера Басилая

Законопроект, о котором сообщил Вячеслав Володин в своем канале Mах, направлен на ужесточение наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терроризму. Предложенные изменения охватывают сразу несколько статей Уголовного кодекса России.

Володин подчеркнул, что в настоящее время вербовщики все чаще нацелены на подростков и студентов, активно используя для этого социальные сети и компьютерные игры.

Володин привел данные ФСБ России, согласно которой средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году – 38 лет, в 2023-м – 28.

Государственная Дума одобрила в первом чтении документ, предусматривающий пожизненное заключение за вовлечение несовершеннолетних в диверсии.

Депутат Госдумы Сергей Чижов отметил важность ужесточения наказаний и снижения возраста уголовной ответственности для повышения безопасности страны.

Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров предложил как можно скорее принять изменения в Уголовный кодекс, чтобы снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет.