Госдума одобрила в первом чтении проект об усилении наказания за диверсии

Tекст: Вера Басилая

На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсии, передает ТАСС.

Главная новация предусматривает введение пожизненного заключения для тех, кто склоняет или вовлекает детей в диверсионную деятельность.

Документ был внесен депутатами всех фракций под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. Изменения предполагается внести в ст. 281.1 Уголовного кодекса, которая касается содействия диверсионной деятельности.

В случае склонения, вербовки или вовлечения несовершеннолетнего в совершение диверсии уголовное наказание может составить от 10 до 20 лет лишения свободы. Дополнительно за подобные преступления предусмотрен штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

Депутаты предложили увеличить максимальный срок лишения свободы за диверсии в России до 35 лет.

Депутат Госдумы Сергей Чижов заявил, что ужесточение наказания для взрослых за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность и снижение возраста уголовной ответственности направлены на повышение безопасности страны.

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров выступил за скорейшее принятие изменений в Уголовный кодекс, снижающих возраст ответственности за диверсии до 14 лет.