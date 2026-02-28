После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары

DPA: Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху и другими партнерами в регионе

Tекст: Мария Иванова

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после недавних ударов по иранским объектам связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

Политик также согласовал позиции с лидерами Франции и Британии, поддерживая тесный контакт с американской стороной.

Берлин в итоге выступил с жестким требованием к Тегерану. «Правительство ФРГ настоятельно призывает Иран немедленно прекратить военные удары по Израилю и другим нашим партнерам в регионе», – говорится в официальном заявлении канцлера.

Мерц особо подчеркнул, что Германия не принимала участия в военной операции Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, необходимо возобновить дипломатические усилия для снижения рисков и обеспечения региональной стабильности.

Глава кабинета министров вновь обвинил иранские власти в дестабилизации Ближнего Востока и развитии ракетной программы. При этом он отметил право народа исламской республики самостоятельно определять свою судьбу.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.