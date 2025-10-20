В ОП поддержали снижение возраста ответственности за диверсии до 14 лет

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в ОП поддерживают этот законопроект и считают важным ускорить его принятие в условиях современных угроз. Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 20 УК РФ, предлагая расширить перечень преступлений, за которые лица от 14 лет будут нести ответственность. Речь идет о таких тяжких преступлениях, как содействие террористической деятельности, организация и участие в террористическом или диверсионном сообществе, а также прохождение подготовки для совершения диверсий, передает ТАСС.

Машаров подчеркнул, что за последние два с половиной года несовершеннолетние все чаще становятся объектами вербовки со стороны враждебных России организаций, в том числе через компьютерные игры, онлайн-казино и мошенников. По его словам, некоторые подростки вовлекаются в мошенничество, а отдельные – в подготовку к диверсиям, под обещания материальной выгоды и безнаказанности.

Он отметил, что подобные случаи становятся все менее редкими. Принятие законопроекта, по мнению Машарова, поможет защитить подростков и не дать им совершить поступки, ответственность за которые придется нести всю жизнь.

Ранее депутаты Госдумы предложили снизить возраст наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет и ужесточить наказание за вовлечение детей в терроризм.

В понедельник депутаты Госдумы подготовили законопроект, который вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за привлечение несовершеннолетних к диверсионной деятельности.