В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

Депутат Пискарев: В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет внесла группа из 419 депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, новый законопроект ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность.

«Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», – написал он.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что законопроект поддержали все фракции, а под документом стоят подписи 419 депутатов, включая руководителей всех фракций и председателя Госдумы, передает ТАСС.

В сентябре несовершеннолетних в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.