В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    Совет ЕС согласовал полный запрет на газ из России
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 14:36 • Новости дня

    Депутат Пискарев: В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы предложили снизить возраст наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет и ужесточить наказание за вовлечение детей в терроризм.

    Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет внесла группа из 419 депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

    По его словам, новый законопроект ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность.

    «Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», – написал он.

    Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что законопроект поддержали все фракции, а под документом стоят подписи 419 депутатов, включая руководителей всех фракций и председателя Госдумы, передает ТАСС.

    В сентябре несовершеннолетних в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

    Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

    Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские дипломаты проводят интенсивные переговоры по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью ТАСС сообщила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США

    Она отметила, что контакт между двумя лидерами уже состоялся и был прокомментирован администрацией президента России. Помощник президента Юрий Ушаков подробно ознакомил с деталями данного контакта.

    Захарова добавила, что в развитие этого взаимодействия прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, которые были направлены на подготовку соответствующего мероприятия.

    «По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», – сказала дипломат.

    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    20 октября 2025, 04:50 • Новости дня
    Tекст: Ирма Каплан

    Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что при его содействии удалось вернуть с Украины в Курскую область 124 жителя.

    «На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Комитет готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать властям поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали», – сказали ТАСС в МККК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российский омбудсмен Татьяна Москалькова направляла запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине.

    В сентябре на ГА ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров и президент МККК Мирьяна Сполярич обсуждали гуманитарную деятельность на Украине, в Газе, Сирии и Судане.

    В октябре МККК проинформировал Москалькову о состоянии вывезенных на Украину жителей Курской области.

    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    19 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Пушков изумился призывам министра обороны Швеции жить в «режиме войны»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на реплику шведского министра обороны Пола Йонсона, который заявил, что ради сохранения мира Европе следует переходить в «режим войны» и изумился смелости его заявлений в своем Telegram-канале.

    «Шведский министр обороны, который призывает европейцев «перейти в режим войны», понятие не имеет о том, что такое война. Швеция не знала войны более двухсот лет, а этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную, в своем компе. Для него война – это натовские бомбежки дальних стран – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», – раскритиковал сенатор иностранного министра.

    Пушков добавил, что в случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

    «Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», – дважды предупредил шведа российский сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном отношении перейти в «режим войны», чтобы сохранить мир.

    19 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Глава КГБ Белоруссии Тертель рассказал о пути разрешения украинского кризиса

    Глава КГБ Белоруссии рассказал о пути разрешения украинского кризиса

    Tекст: Ирма Каплан

    Чтобы урегулировать украинский кризис «необходимо встречаться» и договариваться, считает председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, в том числе белорусскому и украинскому лидерам.

    «В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь многое зависит от украинской стороны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый информационный».

    Тертель отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, поэтому готов к диалогу.

    «И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень, очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию», – поделился глава КГБ Белоруссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и высказал мнение о важности немедленного окончания украинского конфликта, подчеркнув угрозу исчезновения украинской государственности.

    19 октября 2025, 22:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о почти полумиллиардном ущербе москвича от кибермошенников

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2025 году сумма ущерба от киберпреступления в отношении жителя Москвы достигла рекордных 450 млн рублей, что стало самым крупным случаем на данный момент, рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

    «Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве – 450 млн рублей. Этот рекорд по ущербу поставлен весной текущего года», – сказал Кононенко «Интерфаксу».

    Он отметил, что сейчас преступления в столице совершаются на суммы от одного млн рублей, случаи с мелкими суммами встречаются крайне редко. За последние три года сотрудники МВД фиксируют тенденцию к увеличению размеров ущерба по киберпреступлениям.

    Кононенко подчеркнул, что ранее расследовались преступления с ущербом в 15, 20 и 50 тыс. рублей, однако в настоящее время почти все дела относятся к тяжким и особо тяжким категориям – таких преступлений примерно 80%.

    Для квалификации преступления как тяжкого сумма ущерба должна составлять от 250 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за девять месяцев 2025 года в Московской области зафиксировано 17,4 тыс. IT-преступлений, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает подмосковная прокуратура. В Центре цифровой экспертизы Роскачества предложили защищаться от мошенников с нейросетями с помощью кодовых фраз и цифровой гигиены.

    20 октября 2025, 03:35 • Новости дня
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пищевое поведение может быть сигналом организма о нехватке витаминов и минералов через, то есть желание съесть определенные продукты, например, сладкое или соленое, говорит о недостатке важных компонентов, сообщила доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.

    Тяга к определенным продуктам может указывать на дефицит нутриентов или проблемы со здоровьем, передает Газета.Ru. Доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова рассказала,

    По ее словам, желание есть сладкое может быть связано с нехваткой магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе мозговых центров удовольствия.

    «Кишечные бактерии используют для своей жизнедеятельности те продукты, которые мы едим, и влияют на наши вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт», – объяснила она «Газете.Ru».

    Тяга к соленой пище, по словам Садиковой, может быть следствием стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности.

    Для коррекции подобных пищевых пристрастий врач рекомендует обеспечить полноценное питание с разнообразной клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.

    Также рекомендуется включать в рацион пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это живые бактерии, такие как лактобактерии и бифидобактерии, которые восстанавливают функции кишечника. Пребиотики – соединения из пищи, которые микроорганизмы используют для своего функционирования и размножения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шоколад при умелом употреблении может стать не просто лакомством, но и эффективным инструментом эмоциональной регуляции, рассказала психолог, когнитивно-поведенческий-терапевт Элен Хачатрян.

    20 октября 2025, 00:22 • Новости дня
    Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив совершил вынужденную посадку

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры, самолет Superjet рейсом Минводы – Тель-Авив 19 октября совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления.

    «Воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета», – сказано в посте.

    Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили там.

    Как сообщал источник РЕН ТВ, по предварительным данным, причиной аварийной посадки могла стать трещина в иллюминаторе передней части самолета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Ханчжоу в Инчхон, совершил вынужденную посадку после воспламенения литиевой батареи в ручной клади.

    20 октября 2025, 05:05 • Новости дня
    Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая помощница Джо Байдена в его бытность сенатором Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) живет в Москве и восхищается городом и его жителями.

    «Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», – сказал она РИА «Новости».

    Тара-Александра работает обозревателем RT и считает это место для себя замечательным.

    «В никогда не подвергаетесь цензуре, вам всегда позволено следовать своему любопытству, следовать истине, и это просто действительно замечательное место», – отметила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    В сентябре она призналась, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    19 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Премьер Большого театра Лобухин получил травму при исполнении «Ивана Грозного»

    Премьер Большого театра Лобухин в балете «Иван Грозный» получил травму

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».

    «В театре объявили антракт и замену солиста. Но в первые минуты зрители даже не поняли, что танцовщик повредил ногу. Так убедителен он был в своем образе», – сообщает телеканал 360.

    Уйти со сцены Лобухину помог партнер по спектаклю, опустившись на колено и поддерживая премьера за плечо.

    По законам любого выступления, балет в это время продолжался на сцене, оркестр играл музыку, пока режиссер не потребовал опустить занавес.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, актер Том Холланд получил сотрясение мозга во время исполнения трюка на съемках фильма о Человеке-пауке Spider-Man: Brand New Day. Его госпитализировали после происшествия.

    20 октября 2025, 02:10 • Новости дня
    Жители села под Белгородом погибли из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Два человека погибли и один ранен в селе Ясные Зори из-за сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – сказано в посте.

    Гладков добавил, что также был ранен мирный житель. В городской больнице №2 города Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области четыре бойца «Орлана» были ранены, один погиб.

    В течение суток над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, в результате атак

    ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области.

    20 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Фетисов высказался о своей пользе для страны на политическом поприще

    Фетисов заявил о планах продолжить политическую карьеру в Госдуме

    Tекст: Ирма Каплан

    Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о намерении остаться в политике, подчеркнув важность своей работы для страны.

    «Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю», – пояснил он порталу Sport24.

    Фетисов рассказал о запуске школьной лиги в своем избирательном округе. Проект стартовал в Подольске при полных трибунах, за что руководство и губернатор Московской области получили благодарности.

    «Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут проходить между школами и классами», – заявил он.

    Фетисов напомнил, что идея создания такой лиги была предложена им ранее, и теперь реализована в новом формате.

    Подобные инициативы, по его мнению, способствуют воспитанию молодежи, чтобы они не меняли спортивное гражданство и выступали за честь и под флагом своей страны.

    20 октября 2025, 05:37 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза, чтобы доложить о результатах встречи, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предвосхитив вопрос журналиста о том, приходилось ли Зеленскому отчитываться перед евроспонсорами.

    «На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», – отметила она в беседе с

    ТАСС.

    По мнению Захаровой, ставка на эскалацию делается определенными силами в мире, которые не способны конкурировать честно или стремятся заработать на конфликте, а также решить собственные задачи за счет кризиса.

    Дипломат добавила, что партия войны состоит из тех, кто не способен принимать самостоятельные решения, а позиция Зеленского в этом вопросе очевидна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский   призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    20 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Картавых прибыл в Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.

    «Чувствую себя нормально, рад возвращению домой», – приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» слова Картавых встретившим его коллегам.

    Напомним, 19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» освободили и отправили в Россию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле в Азербайджане задержали нескольких россиян, которых Баку называет членами «преступной группы». В стране также арестовали директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

    В октябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Игорь Картавых вышел на свободу после достигнутых договоренностей между Москвой и Баку на высшем уровне.

