В Краснодаре арестовали подростка за теракт на железной дороге
Силовики установили личность несовершеннолетнего, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины, и задержали его, сообщили в Центре общественных связей ФСБ и в Следственном комитете России.
Россиянин 2009 года рождения причастен к поджогам четырех релейных шкафов и трансформаторной подстанции Северо-Кавказской железной дороги, передает со ссылкой на сообщения ведомств ТАСС.
Подозреваемого уже арестовали.
В одной из групп по поиску быстрого заработка мессенджера Telegram юноша вступил в контакт с представителем украинских спецслужб. Ему дали задание – изготовить зажигательную смесь и поджечь различные объекты. За это ему обещали денежное вознаграждение.
В СК уточнили, что представитель украинских спецслужб вышел на подростка в августе 2025 года. После совершения преступления подросток скрылся, однако его личность удалось установить.
Ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для возможной переквалификации дела на государственную измену.
ФСБ подчеркнула, что подростку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в Подмосковье несовершеннолетнего арестовали за поджог релейного шкафа на железной дороге.
До этого жителя Краснодара осудили на девять лет лишения свободы за попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях.
В августе суды назначили несовершеннолетним из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за преступления террористической направленности.