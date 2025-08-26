В России трех подростков из разных регионов осудили за подготовку теракта

Tекст: Алексей Дегтярев

Осужденные подростки признаны виновными в участии в террористических организациях, пропаганде радикальной идеологии, а также приготовлении терактов, указали в ведомствах, передает ТАСС.

Им назначили наказания в виде лишения свободы сроком от пяти до шести лет с отбыванием в воспитательной колонии.

По данным следствия, 17-летний житель Сахалинской области на протяжении двух лет создавал в мессенджере канал и распространял радикальные идеи. Он также прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. В апреле 2024 года он предпринял попытку взрыва самодельного устройства в Холмске, но был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Двое несовершеннолетних из Ивановской области и Ставропольского края добровольно вступили в запрещенные международные террористические организации. Они планировали совершение преступлений, в том числе на общественных территориях. Их действия своевременно пресекли.

В ведомствах подчеркнули, что несовершеннолетний возраст не смягчает наказание, а незнание закона не освобождает от ответственности. ФСБ отмечает активную агитационную работу террористических вербовщиков в интернете, нацеленную на российскую молодежь.

В Саратовской области суд арестовал трех несовершеннолетних, которых обвиняют в поджоге оборудования на железнодорожной линии.

До этого двух школьников в Новосибирской области задержали за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге.