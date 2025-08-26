В Саратовской области арестовали подростков по делу о теракте

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие считает, что они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф, что привело к повреждению объектов железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

Ранее двух школьников из Новосибирской области задержали за попытку поджога релейных шкафов на участке Западно-Сибирской железной дороги.

До этого в железнодорожном депо Орла подростки устроили поджог маневрового тепловоза по заданию анонимного куратора.