  • Новость часаПутин и Жапаров обсудили перспективы укрепления сотрудничества России и Киргизии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США огорчили Европу свой стратегией безопасности
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    22 комментария
    6 декабря 2025, 14:23 • Новости дня

    Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Евросоюза

    Глава РФПИ Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил согласие с Павлом Дуровым относительно того, что Евросоюз вводит строгие ограничения для платформ, отказывающихся цензурировать свободу слова, игнорируя более серьезные нарушения на других сервисах.

    Дмитриев заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Дурова относительно давления Евросоюза на платформы, отказывающиеся от цензурирования контента, передает ТАСС.

    «Верно – ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», – отметил Дмитриев

    Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров написал в Х, что Евросоюз вводит для компаний невыполнимые правила, чтобы наказать за отказ ограничивать свободу слова. Он подчеркнул, что Евросоюз преследует только те платформы, где размещаются неудобные и инакомыслящие мнения.

    По мнению Дурова, платформы, которые алгоритмически подавляют пользователей, не подвергаются такому серьезному вниманию, несмотря на их причастность к незаконному контенту.

    Ранее страны ЕС проголосовали за закон, который может лишить граждан ЕС приватных переписок, инициатором выступила Франция.

    Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.

    Позже Дуров сообщил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, которая дает возможность использовать искусственный интеллект без раскрытия личных данных.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    Комментарии (42)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    Каллас: США в чем-то правы, критикуя Евросоюз в новой доктрине

    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    Комментарии (9)
    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (7)
    5 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    Ряд пользователей «Госуслуг» сообщил об обязательной авторизации через Max
    Ряд пользователей «Госуслуг» сообщил об обязательной авторизации через Max
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть пользователей при попытке авторизации на портале «Госуслуги» столкнулась с необходимостью подключения мессенджера Max для получения кодов авторизации на сервисе, пишут СМИ.

    Некоторые пользователи портала «Госуслуги» теперь могут авторизоваться только через мессенджер Max. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». При попытке входа система предлагает подключить Max для доставки кодов подтверждения, и отказаться от этого шага невозможно. Подтвердить вход пользователи смогут только через этот сервис.

    Напомним, новый механизм работает в тестовом режиме и не требует отдельной установки генератора паролей, если мессенджер уже установлен у пользователя.  Такая система авторизации предназначена, в том числе, для тех, кто не может получать смс-сообщения, отмечают разработчики. Использование Max также позволяет повысить безопасность входа и снизить нагрузку на мобильных операторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пользователей Max достигло рекордной отметки в ноябре – 55 млн человек, а среднесуточная аудитория в ноябре превысила 22,1 млн пользователей.

    Напомним, сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Мах за первый месяц показал значительный рост популярности среди россиян. В сентябре зафиксировали более 6,5 млн обращений через этот сервис.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В НАТО заявили, что вывод части войск США не ослабит оборону Европы

    Главком НАТО в Европе Гринкевич: Вывод части войск США не ослабит оборону ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Снижение численности американских войск на европейском континенте не создаст угрозу безопасности региона, заявил журналистам главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Сокращение числа американских военных в Европе не скажется на обороноспособности региона, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

    Генерал заявил, что «уверен в возможностях НАТО», и подчеркнул готовность сил альянса реагировать на любой кризис или непредвиденные обстоятельства, цитирует его издание Politico.

    Гринкевич также отметил, что вывод части американских войск не приведет к дополнительной нагрузке на системы обороны Европы. По его словам, силы НАТО и после этого смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности.

    Журналисты встретились с генералом в бельгийском Монсе, где обсуждали возможные изменения военного присутствия США и их влияние на общую стратегию альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

    В целом американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили тревогу по поводу возможного сокращения численности войск США в регионе.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 00:38 • Новости дня
    Полиция Ирландии начала расследование появления БПЛА во время визита Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирландии установлен факт появления четырех неизвестных беспилотников в запретной зоне вблизи аэропорта вскоре после прибытия самолета Зеленского.

    Расследование инцидента ведет специальное детективное подразделение национальной полиции, передает ТАСС. Подразделение занимается расследованиями происшествий, связанных с угрозой национальной безопасности и противодействием терроризму.

    В операции участвуют вооруженные силы Ирландии и международные партнеры из спецслужб Британии и Евросоюза.

    Согласно данным The Journal, четыре неизвестных беспилотника появились около аэропорта Дублина сразу после посадки борта Зеленского.

    Аппараты вылетели с северо-востока города и находились в воздухе почти два часа, частично следуя маршруту самолета Зеленского. Отмечается, что глава Украины прилетел с опережением запланированного времени.

    The Irish Times уточнила, что Зеленский и сопровождающие его лица не подвергались опасности. Канал RTE сообщил, что БПЛА были замечены в десяти километрах от побережья неподалеку от пригорода Хоут к востоку от Дублина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные зафиксировали пять неопознанных дронов возле базы Иль-Лонг с атомными подлодками. Неопознанные БПЛА появились также вблизи самолета Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 02:39 • Новости дня
    США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.

    Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.

    Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.

    В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.

    Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.

    Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.

    Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.

    США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.

    Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Вагенкнехт осудила новый закон Бундестага о военной службе

    Вагенхнехт: С новым воинским законом власти ФРГ «играют в русскую рулетку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Принятие в Германии закона о военной службе, предусматривающего обязательное анкетирование и медицинский осмотр молодежи, вызвало резкую критику со стороны партии BSW.

    Лидер немецкой партии BSW «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый закон о военной службе, который был одобрен Бундестагом, передает

    ТАСС. По ее словам, власти Германии «играют в русскую рулетку», рискуя не только перспективами страны, но и жизнями молодых людей.

    Вагенкнехт в своей публикации на X заявила: «Вместо того, чтобы готовить Германию к войне с Россией, в которой, по оценкам Вооруженных сил ФРГ, ежедневно 1 тыс. солдат будут гибнуть в качестве пушечного мяса, правительству Германии следует сделать все возможное для поддержки мирного урегулирования на Украине и возвращения к дипломатии и разрядке».

    По словам Вагенкнехт, партия BSW выступает против воинской повинности и поддерживает мирные инициативы, надеясь на дипломатическое решение конфликтов. Она подчеркнула, что Германия должна делать ставку на мирные переговоры, а не милитаризацию.

    В пятницу депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы, предусматривающий восстановление воинского учета в Германии. Также с 2027 года все юноши, родившиеся после 1 января 2008 года, должны будут пройти медосмотр и заполнить анкету о службе в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 22:02 • Новости дня
    Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США резко раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, отметив недопустимость давления на американские компании.

    Решение оштрафовать X на 120 млн евро стало предметом острой критики со стороны госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    «Штраф в размере 140 млн долларов со стороны Еврокомиссии является не просто атакой на X, а нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ США», – сказал Рубио.

    Ранее Еврокомиссия вынесла решение в отношении X за нарушение цифровых правил Евросоюза.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что X среди прочего нарушила нормы транспарентности.

    Он отметил, что синяя платная отметка верифицированного пользователя может быть приобретена любым, а сама соцсеть не проводит надлежащей верификации.

    По словам Ренье, политика рекламы в X также вводит пользователей в заблуждение. Он напомнил, что платформа не предоставляет цифровые данные для европейских исследователей, несмотря на обязательство всех цифровых компаний делиться этой информацией в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter) на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Технологическая компания X начала блокировку и удаление аккаунтов несовершеннолетних в Австралии согласно запрету на использование соцсетей подростками до 16 лет.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 10:33 • Новости дня
    В Госдуме предупредили об опасных новогодних открытках

    Депутат Немкин предупредил об опасности новогодних открыток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В преддверии новогодних праздников россияне столкнулись с рассылкой опасных электронных «открыток», маскирующихся под поздравления и способных украсть личные данные через вредоносные вложения, сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

    Мошенники активизировались перед новогодними праздниками и начали рассылку россиянам фальшивых «новогодних открыток» с вредоносными файлами, которые могут украсть личные данные. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    Он подчеркнул: «Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка ”новогодних открыток“ с вредоносным ПО – один из самых популярных приемов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей». По словам депутата, эмоциональный фон праздников снижает бдительность, и россияне чаще открывают подозрительные вложения.

    Немкин отметил, что вредоносные «открытки» маскируются под изображения, анимации или видео, а на деле содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа или перехвата сообщений. Открытие таких файлов может дать злоумышленникам доступ к банковским приложениям, паролям и личной информации, что чревато серьёзными финансовыми потерями.

    Парламентарий обратил внимание, что современные технологии, включая нейросети, позволяют мошенникам создавать максимально убедительные фальшивые поздравления – копируются даже аккаунты знакомых пользователей благодаря взлому мессенджеров. Это, по словам Немкина, делает такую рассылку практически неотличимой от настоящих поздравлений и повышает риск атаки.

    Он рекомендовал не открывать файлы и ссылки из неизвестных источников, а сообщения от знакомых – перепроверять, если они вызывают сомнение. Антивирусные программы и своевременные обновления системы могут значительно снизить риск заражения, однако главным инструментом безопасности остаётся личная внимательность при обращении с цифровыми поздравлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» обращает внимание на увеличение количества поддельных сайтов прямой линии президента России Владимира Путина.

    Также в преддверии Дня добровольца мошенники начали выдавать себя за активистов «Юнармии» и выманивать у подростков одноразовые коды из SMS.

    В последнее время аферисты все чаще предлагают гражданам лабораторную проверку воды и замену счетчиков под видом обязательной услуги.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:11 • Новости дня
    Россиянам начали поступать оповещения о домовых чатах в Mах

    Россиянам начали поступать оповещения о создании домовых чатов в MAX

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане получили сообщения о создании домовых чатов в мессенджере MAX с подробным перечислением преимуществ этой платформы для общения соседей.

    Россияне стали получать уведомления на Госуслугах о запуске официальных чатов для своих домов в мессенджере MAX, передает РИА «Новости». В сообщении жителям предложили присоединиться к официальному чату дома, отмечая, что чат появился для многоквартирных домов по конкретным адресам.

    Авторы уведомлений подчеркнули ключевые преимущества: чат работает даже при блокировке интернета, ссылка остается постоянной при смене управляющей компании, а история переписки сохраняется. Указывается, что чат помогает удобно отслеживать новую информацию, объединяя всех соседей и заменяя диалоги в различных мессенджерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее заявил, что многоквартирные дома должны создать такие чаты на платформе MAX до конца года. Некоторые пользователи Госуслуг сообщили о возможности входа на портал только через MAX,

    В Госдуме до этого разъяснили принцип подключения домовых чатов к Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Швеция решила прекратить помогать странам Африки ради Украины

    Швеция решила прекратить помощь пяти странам ради поддержки Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция перераспределит 2 млрд крон, запланированные ранее на помощь пяти странам, на поддержку Украины, а посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве будут закрыты, сообщили власти страны.

    Правительство Швеции решило прекратить поддержку Танзании, Мозамбика, Зимбабве, Либерии и Боливии, чтобы направить высвобождаемые средства на помощь Украине, передает ТАСС.

    Министр внешней торговли и международного сотрудничества страны Беньямин Дуса объяснил этот шаг тем, что именно сейчас Украина сталкивается с наиболее серьезными испытаниями, а предстоящая зима, по его словам, станет «самой суровой с начала войны и это решающий момент для истории Европы».

    Ранее планировалось, что к 2026 году эти пять стран получат около 700 млн крон или 74,39 млн долларов, а в 2027 году – 900 млн крон, что эквивалентно 95,64 млн долларов. Однако теперь с 31 августа 2026 года эти государства больше не будут получать финансовую помощь от Швеции.

    В результате такого перераспределения, объем невоенной поддержки Украины с шведской стороны увеличится до 2 млрд крон, то есть порядка 212,55 млн долларов. Дополнительно шведское правительство решило закрыть посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве, поскольку основная работа этих дипмиссий была связана непосредственно с программами помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Швеции отметил, что поддержка Киева внутри Евросоюза распределяется неравномерно.

    Всего за несколько месяцев число молодых мигрантов с Украины в Швеции выросло более чем на 76% и достигло 1 042 человек.

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала западные страны к усилению давления на Россию и выразила желание ввести 100 пакетов санкций.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Володин заявил об отсутствии будущего у стран с пропагандой ЛГБТ

    Володин: Будущего у стран с пропагандой ЛГБТ нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max заявил, что у стран, которые активно продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, отсутствует будущее. Он напомнил, что с 2022 года в России действует запрет на любую пропаганду ЛГБТ*, педофилии и смены пола.

    По его словам, ранее в Конституции России закрепили, что брак – союз мужчины и женщины, что было поддержано гражданами страны. Володин отметил, что в некоторых странах Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей, в том числе детям с раннего возраста.

    Он рассказал, что в Англии стартует эксперимент по введению блокаторов полового созревания 226 детям в возрасте от десяти лет, считающим себя трансгендерами. По оценке Володина, все государства Евросоюза Европейский суд обязал признавать однополые браки, а страны, такие как Словакия и Венгрия, столкнулись с жесткими ограничениями из-за конституционных изменений, закрепляющих только два пола. «Евросоюз пытается лишить их голоса в Совете ЕС», – подчеркнул председатель ГД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил, что число европейцев, переезжающих в Россию, увеличивается. Переселенцы отмечают безопасность и приверженность традиционным ценностям как главные причины для смены страны.

    Ежемесячно примерно 150 человек подают заявления на переезд. К концу октября количество заявлений достигло 2275. Наибольшее число обращений поступило от жителей Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии и Литвы.

    Ранее Патриархия Грузии раскритиковала Евросоюз за требование отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Также посла Германии в Грузии обвинили в «политической педофилии».

    *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Историк Кларк заявил о невозможности будущего Европы без России

    Tекст: Вера Басилая

    Австралийский историк Кристофер Кларк считает, что реальное и гуманное будущее Европы возможно только при условии диалога и взаимодействия с Россией, сообщает RND.

    У Европы нет будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью изданию RND, передает РИА «Новости». По его словам, необходимо сделать все возможное для предотвращения большой войны.

    Кларк подчеркнул, что для избежания крупного конфликта, нужно возобновить переговоры, потому что для Европы нет реалистичного, гуманного будущего без России. Он уверен, что планы развития европейских стран должны обязательно учитывать присутствие России.

    Также историк обратил внимание на важность отказа от идеи победить Россию. По мнению Кларка, Европе следует занять позицию, при которой сотрудничество и диалог с Россией станут основой для стабильного будущего континента.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы «никому не интересна», так как европейские элиты делают ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники пребывают в иллюзиях и надеются нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Российский лидер подчеркнул: «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений».

    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях
    Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС
    В Петербурге за вызывающее поведение на улице задержаны пьяные подростки

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска вбивают клин между Краматорском и Константиновкой

    Угрозу ключевой трассе снабжения группировки противника в Константиновке удалось создать российским Вооруженным силам. Направление, долгое время выглядевшее замороженным, внезапно пришло в движение. О чем идет речь и какие угрозы это создает для всей украинской обороны на данном участке? Подробности

    Перейти в раздел

    США огорчили Европу свой стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации