Глава РФПИ Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Евросоюза

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Дурова относительно давления Евросоюза на платформы, отказывающиеся от цензурирования контента, передает ТАСС.

«Верно – ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», – отметил Дмитриев

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров написал в Х, что Евросоюз вводит для компаний невыполнимые правила, чтобы наказать за отказ ограничивать свободу слова. Он подчеркнул, что Евросоюз преследует только те платформы, где размещаются неудобные и инакомыслящие мнения.

По мнению Дурова, платформы, которые алгоритмически подавляют пользователей, не подвергаются такому серьезному вниманию, несмотря на их причастность к незаконному контенту.

Ранее страны ЕС проголосовали за закон, который может лишить граждан ЕС приватных переписок, инициатором выступила Франция.

Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.

Позже Дуров сообщил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, которая дает возможность использовать искусственный интеллект без раскрытия личных данных.