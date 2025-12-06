Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Глава РФПИ Дмитриев поддержал Дурова в критике цензуры Евросоюза
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил согласие с Павлом Дуровым относительно того, что Евросоюз вводит строгие ограничения для платформ, отказывающихся цензурировать свободу слова, игнорируя более серьезные нарушения на других сервисах.
Дмитриев заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Дурова относительно давления Евросоюза на платформы, отказывающиеся от цензурирования контента, передает ТАСС.
«Верно – ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», – отметил Дмитриев
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров написал в Х, что Евросоюз вводит для компаний невыполнимые правила, чтобы наказать за отказ ограничивать свободу слова. Он подчеркнул, что Евросоюз преследует только те платформы, где размещаются неудобные и инакомыслящие мнения.
По мнению Дурова, платформы, которые алгоритмически подавляют пользователей, не подвергаются такому серьезному вниманию, несмотря на их причастность к незаконному контенту.
Ранее страны ЕС проголосовали за закон, который может лишить граждан ЕС приватных переписок, инициатором выступила Франция.
Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров подчеркнул, что Telegram пока не поддается давлению и не планирует вводить цензуру.
Позже Дуров сообщил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, которая дает возможность использовать искусственный интеллект без раскрытия личных данных.