МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в схемы обмана

Мошенники стали использовать День добровольца для обмана подростков

Tекст: Мария Иванова

Мошенники в преддверии Дня добровольца стали применять новый способ втягивания подростков в преступные схемы, сообщает Telegram-канал УБК (Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД).

Злоумышленники представляются активистами молодежных организаций, чаще всего «Юнармии», и под предлогом проверки списков или уточнения статуса предлагают написать или продиктовать цифровой код из SMS.

В МВД уточнили: «Фиксируем ряд преступлений, в которых злоумышленник представляется активистом »Юнармии«, уточняет статус подростка и предлагает подтвердить его, присоединиться или покинуть движение. Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в SMS-сообщении». Подобные запросы создают видимость официального обращения, но нацелены только на получение одноразовых паролей.

Полученные коды впоследствии позволяют мошенникам получить доступ к аккаунтам подростков, воспользоваться их личными сервисами или имитировать взлом с целью дальнейшего давления. МВД настоятельно рекомендует: нельзя передавать одноразовые пароли никому, независимо от того, под каким предлогом запрашиваются эти данные. Любая просьба сообщить такой код – явный сигнал мошенничества.

Ранее в МВД объяснили порядок действий при взломе аккаунта на «Госуслугах» мошенниками.

В последние месяцы аферисты предлагали гражданам проведение лабораторной проверки воды и замену счетчиков под видом обязательной услуги

В ноябре МВД предотвратило хищение 222 млн рублей, которые дистанционные мошенники пытались похитить у россиян.