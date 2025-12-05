МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в схемы обмана

Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Мошенники стали использовать День добровольца для обмана подростков
В преддверии Дня добровольца мошенники начали выдавать себя за активистов «Юнармии», чтобы выманить у подростков одноразовые коды из SMS.
Мошенники в преддверии Дня добровольца стали применять новый способ втягивания подростков в преступные схемы, сообщает Telegram-канал УБК (Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД).
Злоумышленники представляются активистами молодежных организаций, чаще всего «Юнармии», и под предлогом проверки списков или уточнения статуса предлагают написать или продиктовать цифровой код из SMS.
В МВД уточнили: «Фиксируем ряд преступлений, в которых злоумышленник представляется активистом »Юнармии«, уточняет статус подростка и предлагает подтвердить его, присоединиться или покинуть движение. Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в SMS-сообщении». Подобные запросы создают видимость официального обращения, но нацелены только на получение одноразовых паролей.
Полученные коды впоследствии позволяют мошенникам получить доступ к аккаунтам подростков, воспользоваться их личными сервисами или имитировать взлом с целью дальнейшего давления. МВД настоятельно рекомендует: нельзя передавать одноразовые пароли никому, независимо от того, под каким предлогом запрашиваются эти данные. Любая просьба сообщить такой код – явный сигнал мошенничества.
