Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
В МВД объяснили порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками
МВД объяснило порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками и восстановлении аккаунта
В случае взлома аккаунта на «Госуслугах» рекомендуется срочно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и проверить кредитную историю, рассказали в МВД.
Рекомендации по защите аккаунта при взломе опубликовало управление по борьбе с незаконным использованием IT-технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль, а если мошенники уже сменили контактные данные, доступ можно вернуть через приложение банка-партнера или по горячей линии «Госуслуг»: 8 (800) 100-70-10.
В ведомстве подчеркнули, что после восстановления доступа рекомендуется обновить личную информацию, если мошенники смогли ее изменить. Необходимо изучить историю заявок и выплат, а также запросить кредитную историю, чтобы обнаружить возможное оформление займа без согласия.
Для предотвращения новых взломов МВД советует включить двухфакторную аутентификацию: при входе на номер телефона будет приходить подтверждающее SMS. Кроме того, следует указать доверенный контакт в настройках безопасности. На этот номер придет оповещение, если кто-то попытается сменить пароль.
В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется установить самозапрет на кредиты – это можно сделать в «Госуслугах» или МФЦ. В этом случае даже при утечке персональных данных посторонние не смогут оформить кредит.
В случае, если мошенники уже подали заявление от вашего имени или оформили кредит, необходимо немедленно обратиться в полицию по месту жительства и проинформировать банки, где открыты счета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие «Госуслуги» и Минобрнауки, чтобы похищать данные школьников.
МВД назвало типичные фразы, по которым дети могут распознать мошенников, такие как просьбы срочно перевести деньги или сообщить номер карты родителей.
В ведомстве также напомнили, что для защиты от подобных преступлений по-прежнему необходимы сложные пароли и двухфакторная аутентификация.