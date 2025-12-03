В МВД объяснили порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками

МВД объяснило порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками и восстановлении аккаунта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рекомендации по защите аккаунта при взломе опубликовало управление по борьбе с незаконным использованием IT-технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль, а если мошенники уже сменили контактные данные, доступ можно вернуть через приложение банка-партнера или по горячей линии «Госуслуг»: 8 (800) 100-70-10.

В ведомстве подчеркнули, что после восстановления доступа рекомендуется обновить личную информацию, если мошенники смогли ее изменить. Необходимо изучить историю заявок и выплат, а также запросить кредитную историю, чтобы обнаружить возможное оформление займа без согласия.

Для предотвращения новых взломов МВД советует включить двухфакторную аутентификацию: при входе на номер телефона будет приходить подтверждающее SMS. Кроме того, следует указать доверенный контакт в настройках безопасности. На этот номер придет оповещение, если кто-то попытается сменить пароль.

В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется установить самозапрет на кредиты – это можно сделать в «Госуслугах» или МФЦ. В этом случае даже при утечке персональных данных посторонние не смогут оформить кредит.

В случае, если мошенники уже подали заявление от вашего имени или оформили кредит, необходимо немедленно обратиться в полицию по месту жительства и проинформировать банки, где открыты счета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие «Госуслуги» и Минобрнауки, чтобы похищать данные школьников.

МВД назвало типичные фразы, по которым дети могут распознать мошенников, такие как просьбы срочно перевести деньги или сообщить номер карты родителей.

В ведомстве также напомнили, что для защиты от подобных преступлений по-прежнему необходимы сложные пароли и двухфакторная аутентификация.