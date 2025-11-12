Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Госдума упразднила стажировку в МВД
Госдума отменила стажировку для впервые поступивших на службу в МВД
Госдума приняла в третьем чтении закон, который упраздняет стажировку для граждан, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел, что позволит ускорить процесс комплектования кадров.
Госдума приняла закон об упразднении института стажеров в органах внутренних дел, передает «Интерфакс». По мнению авторов законопроекта, депутата Василия Пискарева и сенатора Андрея Клишаса, действующий порядок негативно отражается на комплектовании органов внутренних дел, увеличивая срок приема на службу.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятые меры помогут ускорить назначения на должности и позволят сотрудникам выполнять служебные обязанности в полном объеме. Отмечается, что это особенно важно «в связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации».
При этом, как сказано в законе, для лиц, впервые поступивших на службу, организуют индивидуальное обучение под руководством непосредственного руководителя и наставника из числа опытных сотрудников.
Кроме того, с гражданином, впервые поступающим на службу, заключается первый контракт на срок от года до пяти лет. Это позволит упростить процедуру увольнения сотрудника, если в течение первого года службы будет установлено, что он не соответствует требованиям.
Уточняется, что трудовые договоры с условием об испытательном сроке, заключенные до дня вступления в силу закона, продолжат действовать на прежних условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил о непростой ситуации с кадрами в органах внутренних дел. В мае 2024 года министр отмечал, что в МВД не хватает 150 тыс. человек.
Позже президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в МВД.