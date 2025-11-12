Госдума упразднила стажировку в МВД

Госдума отменила стажировку для впервые поступивших на службу в МВД

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приняла закон об упразднении института стажеров в органах внутренних дел, передает «Интерфакс». По мнению авторов законопроекта, депутата Василия Пискарева и сенатора Андрея Клишаса, действующий порядок негативно отражается на комплектовании органов внутренних дел, увеличивая срок приема на службу.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятые меры помогут ускорить назначения на должности и позволят сотрудникам выполнять служебные обязанности в полном объеме. Отмечается, что это особенно важно «в связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации».

При этом, как сказано в законе, для лиц, впервые поступивших на службу, организуют индивидуальное обучение под руководством непосредственного руководителя и наставника из числа опытных сотрудников.

Кроме того, с гражданином, впервые поступающим на службу, заключается первый контракт на срок от года до пяти лет. Это позволит упростить процедуру увольнения сотрудника, если в течение первого года службы будет установлено, что он не соответствует требованиям.

Уточняется, что трудовые договоры с условием об испытательном сроке, заключенные до дня вступления в силу закона, продолжат действовать на прежних условиях.

Бэкграунд (590 знаков)

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил о непростой ситуации с кадрами в органах внутренних дел. В мае 2024 года министр отмечал, что в МВД не хватает 150 тыс. человек.

Позже президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в МВД.