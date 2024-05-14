Колокольцев назвал масштаб некомплекта личного состава в МВД

Колокольцев: В МВД не хватает 152 тыс. человек личного состава

Tекст: Алексей Дегтярев

МВД «не может напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу», сказал Колокольцев, передает ТАСС.

Ситуация в МВД «не просто изменилась, она усугубилась», некомплект личного состава составляет 152 тыс. человек, это в среднем по всем регионам, добавил он.

В прошлом году Колокольцев заявлял, что недокомплект личного состава подошел к критической отметке.