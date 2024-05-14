Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Колокольцев назвал масштаб некомплекта личного состава в МВД
Колокольцев: В МВД не хватает 152 тыс. человек личного состава
В министерстве внутренних дел не достает свыше 150 тыс. человек личного состава, заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации.
МВД «не может напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу», сказал Колокольцев, передает ТАСС.
Ситуация в МВД «не просто изменилась, она усугубилась», некомплект личного состава составляет 152 тыс. человек, это в среднем по всем регионам, добавил он.
В прошлом году Колокольцев заявлял, что недокомплект личного состава подошел к критической отметке.