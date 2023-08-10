Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»

Глава МВД Колокольцев назвал недокомплект личного состава полиции «критическим»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Колокольцев, представляя новых руководителей личному составу УМВД России по Магаданской области и УМВД России по городу Севастополю, некомплект личного состава является критическим, за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников, передает РИА «Новости».

По его словам, следователей также не хватает, но нужно сделать все, чтобы минимизировать риски и удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством.

Пять тысяч полицейских – это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.