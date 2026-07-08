Директор Кашпировского опроверг слухи об операции у гипнотизера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сообщения о хирургическом вмешательстве, которое якобы потребовалось Анатолию Кашпировскому из-за найденного новообразования, ложны, сказал Рудых телеканалу 360.

Ранее один из Telegram-каналов распространил слухи о развитии у него онкологии.

«Нет, это неправда. Никто его нигде на оперировал, никакой опухоли у него никто не обнаруживал», – заявил директор шоумена.

Он подчеркнул, что артист чувствует себя хорошо. По словам представителя, в прошлом году у Кашпировского родилась дочь, поэтому он решил временно приостановить гастроли и полностью посвятить себя семье и заботе о ребенке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Кашпировский заработал около 6 млн рублей за четыре дня сеансов в Москве.

Правозащитный центр «Сорок сороков» просил следователей проверить шоумена на мошенничество и уклонение от налогов.