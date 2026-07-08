Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.2 комментария
Иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне
Тегеран заявил об атаке дронов на базу США в Бахрейне
Ударные аппараты исламской республики поразили позиции американских военнослужащих на территории базы Шейх-Иса в ответ на нарушения режима прекращения огня.
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам, передает ТАСС. Атаке подверглась база Шейх-Иса, расположенная на территории Бахрейна.
«Сегодня утром ударные беспилотники армии Исламской Республики Иран атаковали объекты на базе Шейх-Иса в Бахрейне, где находились военнослужащие враждебных американских сил», – сообщила армейская пресс-служба.
Уточняется, что удары стали прямым ответом на нарушения американской стороной режима прекращения огня. Ранее в Бахрейне вновь объявили воздушную тревогу, а полиция призвала жителей направиться в безопасные укрытия.
Ранее Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.
США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.