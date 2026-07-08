Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе достигли 567 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Котировки на газ в Европе в среду утром показали рост на 3%, достигнув примерно 567 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF начали торги с отметки 571 доллар. К 9:09 мск этот показатель зафиксировался на уровне 566,6 доллара, что на 2,9% превышает расчетную цену предыдущего дня.

Рост цен на топливо на европейских рынках начался второго марта, после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за время конфликта составило 853,7 доллара за тысячу кубометров и было зафиксировано 19 марта на фоне сокращения производства СПГ Катаром.

В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле произошло снижение на 14%, в мае – рост на 5%, а в июне котировки вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов.

В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.