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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%
Биржевые цены на газ в Европе достигли 567 долларов за тысячу кубометров
Стоимость природного газа на европейских биржах увеличилась на 3%, приблизившись к отметке 567 долларов за одну тысячу кубометров.
Котировки на газ в Европе в среду утром показали рост на 3%, достигнув примерно 567 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF начали торги с отметки 571 доллар. К 9:09 мск этот показатель зафиксировался на уровне 566,6 доллара, что на 2,9% превышает расчетную цену предыдущего дня.
Рост цен на топливо на европейских рынках начался второго марта, после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за время конфликта составило 853,7 доллара за тысячу кубометров и было зафиксировано 19 марта на фоне сокращения производства СПГ Катаром.
В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле произошло снижение на 14%, в мае – рост на 5%, а в июне котировки вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, накануне биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов.
В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.
В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.