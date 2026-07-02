Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности Перейти в раздел

Российские удары по Киеву «вспарывают брюхо» ВСУ ВС России нанесли один из мощнейших комбинированных ударов по украинской столице. В число целей попал целый ряд заводов и производств в Киеве, а также популярный среди иностранных наемников отель CityHotel Residence. По словам экспертов, атака продемонстрировала два основных направления работы ВКС России – разрушение логистики противника и последовательная ликвидация ВПК Украины. Подробности Перейти в раздел

Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности Перейти в раздел

Казахстан вступил в новую эру В Казахстане начала действовать новая Конституция. Как заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, в истории страны стартует новая эра: сейчас идет работа по приведению всего законодательства в соответствие с изменившимися нормами. Какие перемены стали ключевыми, и как они отразятся на диалоге Казахстана с ближайшими партнерами, такими как Россия и Китай? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Залужный идет в президенты Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

Франция обвиняет СБУ в теракте Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

Трамп уничтожает ЦРУ В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу? Перейти в раздел