Министр безопасности Израиля призвал убивать палестинцев каждую ночь

Министр Израиля Бен-Гвир призвал убивать палестинцев каждую ночь

Tекст: Катерина Туманова

Бен-Гвир заявил, что израильские силы должны «убивать 30 или 40» человек в Газе каждую ночь и выходить за рамки «тех, кто представляет опасность… в данный конкретный момент».

«Там есть люди, недостойные жизни. Им не место в обществе. Они даже не люди», – передает слова израильского министра AlJazeera.

Бен-Гвир выразил несогласие с решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить удары по анклаву. Министр, чьи позиции укрепились в преддверии октябрьских выборов, пообещал Браславскому добиваться его участия в казнях палестинских заключенных по новому закону.

В ходе дискуссии Бен-Гвир также призвал к тому, чтобы палестинцев побудили навсегда покинуть Газу. Наряду с новым израильским поселением на этой территории он считает «всю Газу нашей».

Браславски был охранником на музыкальном фестивале во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Его похитили и освободили осенью 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров. Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями.