Опубликованы кадры с возможным местом казни террористов в Израиле
В Сети появилось видео, на котором министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир продемонстрировал, как будет выглядеть место казни террористов после легализации смертной казни для подобных преступников.
В опубликованном видео политик лично показывает приспособление для экзекуции – виселицу, открыто высказывая желание как можно быстрее воспользоваться новым законом, пишет Life.
«Я умираю от желания применить смертную казнь к террористам», – заявил Бен-Гвир в обращении на видео.
При этом палестинские медиа сообщают, что ролик появился еще 19 марта, хотя сейчас на официальных страницах министра его найти невозможно. Это породило в Сети споры о подлинности видео и его происхождении.
Напомним, Кнессет Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов.
