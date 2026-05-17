На подлете Москве силами ПВО сбит один дрон ВСУ

Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Силами ПВО один дрон ВСУ сбит на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
До этого мэр города сообщал об уничтожении шести беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три мирных жителя. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ, добавил мэр Москвы.
Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны.