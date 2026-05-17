Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Daily Mail узнала условия ухода Стармера с поста премьера Британии
Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил близким друзьям, что намерен уйти с поста, назвав условием реализации намерения – собственный четкий график принятия решения, сообщил колумнист Дэн Ходжес.
По его словам, член кабинета министров сказал ему, что Стармер осознает политическую реальность.
«Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет иметь возможность сделать это достойным образом и способом по своему собственному выбору. Он установит срок», – сказано в статье Daily Mail.
По словам другого источника Ходжеса в Кабинете министров, до сих пор неясно, когда именно будет сделано объявление об отставке. Некоторые высокопоставленные союзники Стармера призывали его воздержаться от каких-либо заявлений до тех пор, пока не будут получены первые результаты после дополнительных выборов в Мейкерфилде.
Но один из сторонников премьер-министра заявил автору статьи, что Стармер не собирается рисковать и ждать результатов дополнительных выборов.
«Это было бы слишком большим личным унижением. Если он подождет, а потом победит [ветеран лейбористской политики и мэр Большого Манчестера Энди] Бёрнем, это будет выглядеть так, как будто он выгнал его с поста», – заявил источник.
По иронии судьбы, заявление Стармера может подорвать стремление мэра Манчестера вернуться в Вестминстер. По словам одного из высокопоставленных союзников, в лагере Бёрнема предпочитают, чтобы Стармер не делал никаких заявлений до голосования в Мейкерфилде 18 июня.
«Это будет гораздо более чистый конкурс, если в бюллетене будет Кир Стармер. Энди должен быть в состоянии сказать: «Если ты проголосуешь за меня, я поеду в Вестминстер и вытащу его ради тебя с Даунинг-стрит», – пишет Ходжес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 80 депутатов Лейбористской партии призвали лидера уйти в отставку после потери мандатов на местных выборах.