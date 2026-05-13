Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев

Британская поп-певица Дуа Липа потребовала от Samsung в суде 15 млн долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Лицо мисс Липа было широко использовано в массовой маркетинговой кампании по продаже потребительского товара без ее ведома, без учета ее мнения, и без ее права голоса по данному вопросу, контроля или какого-либо вклада. Мисс Липа не допускала и не допустила бы такого использования», – приводит The Independent выдержку из искового заявления.

Согласно жалобе певицы, Samsung якобы начала размещать изображение Липы на маркетинговых материалах и картонных коробках со своими телевизорами по всему миру в начале 2025 года.

Липа владеет авторскими правами на фотографию, которая была сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Когда Липа узнала о рекламе, она попросила Samsung прекратить использование картинки, но в иске утверждается, что компания была «пренебрежительной и черствой», отклонив ее просьбу.

В иске указано, что Samsung неплохо заработала на использовании фотографии Липы и, судя по всему, получила ее одобрение, чего на самом деле не было. В заявке содержатся комментарии поклонников Липы в соцсети X, которые предполагают, что некоторые клиенты были вдохновлены на покупку телевизоров Samsung, потому что думали, что любимая певица одобрила этот продукт.

В иске Липа обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, права на публичность и ложном одобрении артиста. Звезда требует возмещения ущерба в размере не менее 15 млн долларов, а также прибыль, которую Samsung получила из-за предполагаемого использования ее изображения.

Команда певицы утверждает, что Samsung нарушила калифорнийский закон о праве на публичность, федеральный закон Ланхэма и требования к товарным знакам, которые защищают знаменитостей от несанкционированного использования их личных данных в коммерческих целях.

The Independent напомнила, что это не первый случай, когда Дуа Липе приходится защищать свой имидж в суде. В 2025 году Липа выиграла судебный процесс против двух авторов песен, которые утверждали, что она скопировала мелодию своего хита «Levitating» из написанных ими диско-треков.

Авторы песен Л. Рассел Браун и Сэнди Линзер подали в суд на Липу в 2022 году, обвинив ее в копировании их трека 1979 года «Wiggle and Giggle All Night» и их песни 1980 года «Don Diablo». Однако судья пришел к выводу, что схожим элементам песен «не хватает оригинальности», чтобы быть защищенными законом об авторском праве.

