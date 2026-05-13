Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев
Глава правительства Британии Кир Стармер пытается сохранить пост после провала правящей партии на местных выборах, спровоцировавшего отставку нескольких членов кабинета министров.
Политик столкнулся с серьезным сопротивлением внутри Лейбористской партии, передает The New York Times.
Более 80 депутатов призвали лидера уйти в отставку после потери значительного числа мандатов в Англии, Шотландии и Уэльсе.
На экстренном заседании кабинета министров глава правительства бросил вызов своим критикам. «Страна ожидает, что мы продолжим управлять», – заявил Стармер в ответ на требования покинуть должность. Тем не менее сразу четыре младших министра публично сложили полномочия, выразив недоверие его курсу.
Ситуация усугубляется турбулентностью на финансовых рынках. Стоимость государственных заимствований подскочила до уровней кризиса 2008 года из-за опасений инвесторов. Аналитики предупреждают, что потенциальная смена руководства может привести к росту расходов и увеличению долговой нагрузки Британии.
Представители Лейбористской партии начали подготовку к отстранению действующего главы правительства на фоне рекордного падения рейтингов.
Представители Лейбористской партии начали подготовку к отстранению действующего главы правительства на фоне рекордного падения рейтингов.
Завершившиеся муниципальные выборы спровоцировали масштабный внутрипартийный бунт.