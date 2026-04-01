Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вместо того, чтобы изящно подать в отставку два месяца назад, некомпетентный Стармер может уйти в отставку в результате британской революции, которую он делает неизбежной из-за своих постоянно ошибочных решений», – заявил Дмитриев, передает ТАСС.

Так Дмитриев прокомментировал сообщения в СМИ, где говорится, что премьер пытается успокоить британцев, обеспокоенных ростом расходов на фоне последствий войны с Ираном, которые, как отмечается, угрожают экономике Британии и повестке его кабинета.

Он также напомнил об опросе в соцсетях, проведенном в январе, когда 96% пользователей поддержали идею отставки Стармера, и лишь 4% высказались против.

Ранее Дмитриев заявлял о неизбежной отставке «оруэлловского» премьера Стармера после скандалов в правительстве. Он также призывал Стармера добровольно оставить свой пост.