  Лента новостей
    Когда экономика России снова начнет расти
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    Умер телеведущий Владимир Молчанов
    Лавров заявил о планах США выкупить «Северные потоки» за бесценок
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана
    Каллас собралась следить за «прекращением огня» на Украине по спутникам
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня

    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    12 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    @ Pius Koller/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Австрийское министерство обороны задействовало боевую авиацию для перехвата двух американских бортов, которые пересекли государственную границу без соответствующего разрешения, сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

    «Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», – сообщил Бауэр в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Подобная ситуация стала вторым случаем появления американской авиации в австрийском небе за два дня. Накануне два борта PC12 также пересекли границу без согласования.

    Нарушители были замечены над горным хребтом Тотес-Гебирге на северо-западе страны. После успешного перехвата они развернулись и направились в Мюнхен.

    Напомним, Австрия закрыла небо для Соединенных Штатов.

    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    12 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба якобы обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о помощи.

    Он пообещал начать переговоры с Гаваной по этому вопросу, передает РИА «Новости».

    «Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Трамп также добавил, что пока намерен отправиться в Китай.

    Ранее США увеличили число разведывательных полетов у Кубы.

    Портал Axios сообщал о росте угрозы военного вторжения США на Кубу.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    12 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США по поводу атак на ядерные объекты и введения санкций, а также угроз применения силы.

    Правительство Ирана подало иск против СШАв арбитражный суд в Гааге. Причиной названы военная агрессия в отношении иранских ядерных объектов, введение экономических санкций и угрозы применения силы. В сообщении агентства Mizan подчеркивается, что жалоба была связана с нарушением США международных обязательств в ходе так называемой 12-дневной войны, когда в июне 2025 года произошел военный конфликт Израиля при участии США против Ирана, отмечает РИА «Новости».

    Документ был официально зарегистрирован. Иск подан в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предполагают создание международного арбитражного трибунала для разрешения споров между Ираном и США, а также отказ Вашингтона от вмешательства во внутренние дела Тегерана.

    Иран требует, чтобы арбитраж обязал США прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны и полностью компенсировать причиненный ущерб как прямого, так и опосредованного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США.

    Также во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана. 

    13 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро
    @ Steven Cheung

    Tекст: Катерина Туманова

    Оригинальный костюм госсекретаря США Марко Рубио для авиаперелета на президентском борту в Китай вызвал вопросы, недоумение и «обвинения» в косплее президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что сделал достоянием соцсетей директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

    «Госсекретарь Рубио демонстрирует Nike Tech «Venezuela» на борту президентского борта Air Force One», – подписал он фото Рубио в сером спортивном костюме в соцсети Х.

    На Рубио надет серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. В таком был во время задержания  президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Как заметил портал NewsNation, одежда госсекретаря США может оказаться контекстуально оправданной. Перед вылетом в Китай американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth изображение, на котором Венесуэла представлена как «51-й штат» США.

    На картинке была изображена карта Венесуэлы, на которую наложен американский флаг, и сделана надпись «51-й штат». Позже Белый дом повторно опубликовал это изображение на своем официальном аккаунте в соцсети Х.

    «Это сообщение появилось на следующий день после того, как Трамп заявил телеканалу Fox News, что рассматривает возможность преобразования Венесуэлы в новый штат США, спустя несколько месяцев после того, как американские войска захватили Мадуро в ходе военной операции в Каракасе», – сказано в материале.

    Напомним, серый костюм Nike задержанного Мадуро раскупили в январе за считанные часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выступил против захвата Мадуро, а ранее, в январе, Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мировой стабильности из-за похищения венесуэльского лидера. Кроме того, The Guardian узнала о вывозе США обогащенного урана из Венесуэлы.

    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Братиславе главы трех стран ЕС заявили о важности начала переговоров между Евросоюзом и Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Встреча президентов Словакии, Австрии и Чехии прошла в Братиславе. На переговорах Петер Пеллегрини, Александер Ван дер Беллен и Петр Павел обсудили военный конфликт на Украине и необходимость запуска диалога между Евросоюзом и Россией. Президенты пришли к единому мнению, что Брюссель должен назначить авторитетного представителя для переговоров с Москвой по вопросам прекращения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Петер Пеллегрини отметил: «Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно США. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя сделок, которые Вашингтон будет заключать с Москвой и Киевом».

    Лидеры трех стран также затронули текущую мировую ситуацию и сошлись во мнении, что крупные державы начинают отстаивать свои интересы более активно и по-своему. В рамках встречи обсуждались вопросы регулирования цифровых платформ для подростков. Пеллегрини призвал к единому подходу в Евросоюзе по контролю доступа молодежи к социальным сетям, отметив, что современные технологии, несмотря на пользу, несут определенные риски.

    Встреча прошла в рамках славковского формата, который существует с 2015 года для укрепления сотрудничества в Центральной Европе. Сейчас объединение возглавляет Словакия, а с июля председательство перейдет к Австрии.

    Накануне президент Финляндии Александр Стубб тоже заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. А во вторник глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул важность диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

    Однако также во вторник российский МИД обвинил Евросоюз в затягивании урегулирования конфликта на Украине. В то же время еще 9 мая президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Европой.

    12 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп прервал выступление из-за шутки про дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду внезапно остановил речь, посмотрев на небо из-за пролетавшего мимо объекта.

    Глава американского государства на мгновение замолчал и перевел взгляд наверх, передает РИА «Новости».

    Политик заметил обычную птицу, однако решил сыронизировать над ситуацией.

    «О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров», – признался Трамп собравшимся гостям.

    Далее он добавил, что современные беспилотные аппараты обладают огромной разрушительной силой. Присутствующие отреагировали на заминку громким смехом, после чего мероприятие продолжилось в обычном режиме.

    В 2024 году Трамп призывал сбивать таинственные беспилотники над территорией страны. Тогда эти загадочные летательные аппараты заметили в нью-йоркском районе Бронкс.

    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    12 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    МИД обвинил ЕС в затягивании урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД Грушко: ЕС делает все для затягивания конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не способен конструктивно участвовать в урегулировании ситуации на Украине, так как делает все для затягивания конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, чем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что такая логика определяет действия участников Евросоюза и полностью исключает на текущий момент возможность конструктивного вовлечения ЕС в перевод конфликта в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, представители ряда враждебных государств, входящие в руководство ЕС, осложняют поиск решений по урегулированию ситуации.

    Грушко уточнил, что все рычаги управления российским вектором политики Евросоюза оказались у Литвы, Латвии и Эстонии, а также заметную роль играют Польша и Швеция. Он добавил, что Британия, по его оценке, координирует действия этих стран из-за кулис и подталкивает их к проведению антироссийской политики. Именно такая позиция, по мнению Грушко, существенно затрудняет восстановление диалога и поиск мирных формул по Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Главное
    Астрахань отбила атаку украинских дронов на газоперерабатывающий завод
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев
    Бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж
    Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы
    Клубника в России резко подешевела

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16

    Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Европе роль посредника в переговорах с Россией – а именно: добиться соглашения о взаимном отказе от ударов по аэропортам. В чем суть этой инициативы: реальный шаг к деэскалации, попытка выиграть время и ресурсы для ВСУ или неравноценный торг, где России предлагают заведомо проигрышные условия? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

