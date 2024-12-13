Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Жители Нью-Йорка заметили в небе неизвестные дроны
В Нью-Йорке были замечены неизвестные беспилотники
Загадочные беспилотники, которые ранее видели в небе над штатом Нью-Джерси, были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке.
Неизвестные беспилотные летательные аппараты были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Post.
Эти дроны появились в воздухе вслед за похожими случаями в штате Нью-Джерси, где они вызывали обеспокоенность среди жителей, сенатор Джон Брэмник призвал к введению режима чрезвычайного положения.
После появления загадочных дронов рано утром 12 декабря жители Нью-Йорка активно звонили в экстренные службы, пытаясь сообщить о наблюдениях. Однако беспилотники исчезли «мистическим образом», пока не удалось выяснить, откуда они были запущены и где приземлились.
Ситуация с дронами вызывает серьезные вопросы о безопасности и контроле воздушного пространства в регионе. Остается неясным, кто стоит за управлением этих аппаратов и каковы их истинные намерения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября ВВС США обнаружили сотни неизвестных дронов над своими базами, что вызвало беспокойство у военных. В ноябре сообщалось о появлении неопознанных дронов над базами США в Британии. На прошлой неделе снова стало известно о появлении БПЛА над базами ВВС США в Британии, что усилило обеспокоенность по поводу безопасности.