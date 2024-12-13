Жители Нью-Йорка заметили в небе неизвестные дроны

В Нью-Йорке были замечены неизвестные беспилотники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неизвестные беспилотные летательные аппараты были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Post.

Эти дроны появились в воздухе вслед за похожими случаями в штате Нью-Джерси, где они вызывали обеспокоенность среди жителей, сенатор Джон Брэмник призвал к введению режима чрезвычайного положения.

После появления загадочных дронов рано утром 12 декабря жители Нью-Йорка активно звонили в экстренные службы, пытаясь сообщить о наблюдениях. Однако беспилотники исчезли «мистическим образом», пока не удалось выяснить, откуда они были запущены и где приземлились.

Ситуация с дронами вызывает серьезные вопросы о безопасности и контроле воздушного пространства в регионе. Остается неясным, кто стоит за управлением этих аппаратов и каковы их истинные намерения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября ВВС США обнаружили сотни неизвестных дронов над своими базами, что вызвало беспокойство у военных. В ноябре сообщалось о появлении неопознанных дронов над базами США в Британии. На прошлой неделе снова стало известно о появлении БПЛА над базами ВВС США в Британии, что усилило обеспокоенность по поводу безопасности.