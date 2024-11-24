Неопознанные дроны заметили над базами США в Британии

В Британии заметили неопознанные беспилотники над тремя базами ВВС США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Небольшие неопознанные беспилотники были замечены над тремя американскими военными авиабазами в Британии на этой неделе, сообщает Sky News со ссылкой на заявление местного командования Военно-воздушных сил США. Инциденты произошли в период с 20 по 22 ноября и касались авиабазы Королевских ВВС Фелтвелл в Норфолке, а также авиабаз Королевских ВВС Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, передает РИА «Новости».

По данным американских военных, пока точно не установлено, были ли беспилотники враждебными. Однако военные подчеркивают, что сохраняют за собой право защищать объекты. Несмотря на это, использовались ли какие-либо защитные механизмы, остается неуточненным.

Наблюдение за дронами велось активно, но их появление не оказало значительного влияния на работу баз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США обнаружили сотни неизвестных дронов над своими военными базами, что вызвало озабоченность по поводу безопасности. В Румынии решили ужесточить меры по контролю за беспилотниками для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности воздушного пространства. Украинские военные ранее сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом, что вызвало вопросы о координации и управлении беспилотными системами на Украине.