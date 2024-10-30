Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
США обнаружили сотни неизвестных дронов над базами
Американские военные зафиксировали сотни полетов неизвестных БПЛА над объектами
Военные США за несколько лет зафиксировали сотни полетов неизвестных дронов над своими базами, число которых за последние годы уменьшается, но точная принадлежность аппаратов остается неизвестной.
Вооруженные силы США зафиксировали сотни полетов неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над своими военными объектами, передает ТАСС со ссылкой на Breaking Defense. Генерал Грегори Гийо, глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), выразил уверенность, что число вторжений дронов, которые не были замечены ни системами наблюдения, ни визуально, значительно большее.
По данным НОРАД, в 2022 году над военными объектами в США было зафиксировано 250 дронов, в 2023 году это число составило 202, а в текущем году уже было замечено 163 БПЛА. Генерал Гийо подчеркнул, что пока нет доказательств, что беспилотники были запущены иностранными государствами. По его мнению, большинство дронов, скорее всего, принадлежит местным энтузиастам.
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