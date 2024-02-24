Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
Военные США заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны
Военные США зафиксировали неопознанный летательный аппарат над западными районами страны.
Неназванные американские чиновники утверждают, что аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.
Отмечается, что в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, местные власти подняли в небо военную авиацию.
По оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении.
Агентство напоминает, что около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и, в конечном счете, был сбит военными.