  • Новость часаБлинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    33 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    24 февраля 2024, 00:50 • Новости дня

    Военные США заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные США зафиксировали неопознанный летательный аппарат над западными районами страны.

    Неназванные американские чиновники утверждают, что аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

    Отмечается, что в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, местные власти подняли в небо военную авиацию.

    По оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении.

    Агентство напоминает, что около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и, в конечном счете, был сбит военными.

    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России

    Нуланд заявила о намерении США представить «сокрушительный пакет санкций» против России

    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «ближайшие пару дней» США представят «сокрушительный пакет санкций» против России, в который войдут «сотни, сотни и сотни» рестрикций, сообщила замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд заявила, что о санкциях объявит Белый дом. По ее словам, со временем США могут ввести дополнительные санкции против Москвы. Часть санкций, как пояснила Нуланд, введут против лиц, которых США считают причастными к смерти Алексея Навального.

    Большая часть санкций будет направлена на устранение «бреши в санкционном режиме», которая позволяет обходить ограничения. Нуланд заявила, что США хотят «задушить усилия России по обходу ограничительных мер», передает ТАСС.

    Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил Reuters, что санкции будут направлены против «более чем 500 целей», включая ОПК России и компании в третьих странах, которые «помогают облегчить России доступ к нужным ей товарам».

    Напомним, в Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Навального. Байдена заявил, что США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом.

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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений

    Президент Эквадора Нобоа признал правоту России в споре о передаче Вашингтону советских вооружений для Украины

    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эквадор не станет передавать вооружения третьей стороне, если те окажутся на Украине, заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа, комментируя желание США получить советскую военную технику.

    Нобоа утверждает, что был не в курсе планов Вашингтона передать вооружения Киеву. По его словам, Эквадор оказался «удивлен», когда США «публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине». «Мы не хотим быть частью этого», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Нобоа отметил, что Россия – третий по объему торговый партнер Эквадора. Как заявил Нобоа, «в этом конкретном случае» Россия «была бы права», ведь Эквадор «стал бы участником схемы по передаче вооружений» Украине. Нобоа заверил, что Эквадор «этого делать не будет», передает ТАСС.

    По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента Гильермо Лассо, причем ожидалось, что Вашингтону передадут «металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят».

    В конце января Нобоа заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом. Российский МИД заявил о нарушении Эквадором своих международных обязательств. Позднее Россельхознадзор попросил  «приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров». В результате Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

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    23 февраля 2024, 15:33 • Новости дня
    Байден анонсировал более 500 санкций против России
    Байден анонсировал более 500 санкций против России
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США введут более 500 санкций против России из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального, сообщил президент США Джо Байден, об этом говорится на сайте Белого дома.

    Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального. Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах, передает ТАСС.

    Также США вводят экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки России.

    Кроме того, Вашингтон, по словам Байдена, принимает меры по «дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей».

    Помимо этого, глава США заявил, что поручил усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, «кто борется за демократию по всему миру».

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для дронов.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

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    23 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    НСПК: Платежная система «Мир» не ограничивала работу с иностранными партнерами
    НСПК: Платежная система «Мир» не ограничивала работу с иностранными партнерами
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Со стороны платежной системы «Мир» не существует ограничений на работу с зарубежными партнерами, заявили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

    На стороне «Мир» нет ограничений по работе с иностранными партнерами, решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре заграничные банки принимают самостоятельно, заявили в НСПК ТАСС.

    В пятницу министерство финансов США ввело санкции в отношении НСПК. Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

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    23 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    В Польше заявили, что отсутствие помощи Киеву от США приведет к разработке ядерного оружия

    Глава МИД Польши Сикорский: Отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неодобрение американским конгрессом пакета военной помощи киевскому режиму может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Некоторые страны начнут «страховать» себя от возможных потерь, часть начнет рассматривать возможность разработки своих ядерных программ вооружения, заявил Сикорский Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Если конгресс не примет очередной пакет помощи Киеву, то союзники США разочаруются в их способности оказывать помощь, что окажет серьезные последствия.

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    23 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский захотел переубедить конгрессменов по помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что прибыл в Соединенные Штаты, чтобы убедить Вашингтон выделить помощь киевскому режиму.

    Сикорский назвал своей главной миссией в США переубеждение колеблющихся конгрессменов насчет пакета военной помощи Украине, сказал Сикорский, передает РИА «Новости».

    По его словам, только спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против этого пакета.

    Также Сикорский заявлял, что неодобрение Конгрессом США пакета военной помощи Украине может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия.

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    23 февраля 2024, 17:05 • Новости дня
    NYT: Санкции США не смогли изолировать Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада, сообщила газета The New York Times.

    Издание пишет, что сила России основана на огромных запасах нефти и природного газа. С начала СВО на Украине администрация президента США Джо Байдена начала применять экономические санкции и призывая к коллективной обороне международного порядка. Вашингтон таким образом пытался наказать Россию «политическим изгнанием» и пытался заставить  компании и страны разорвать связи с Москвой, передает РИА «Новости».

    Как отметила газета, спустя два года Россия оказалась «не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники», также выросло влияние Москвы на некоторые регионы Азии, Африки и Южной Америки.

    По оценкам The New York Times, несмотря на заверения американских чиновников о крупном стратегическом поражении России, «за пределами Северной Америки и Европы имеются свидетельства обратного»: Китай, Индия и Бразилия покупают у Москвы нефть в рекордных количествах, растут экономические отношения с другими странами.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие.

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    23 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о попытках скоординировать изъятие активов России за границей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается сделать так, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных российских активов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США обсуждают с союзниками варианты того, как лучше «прекратить агрессию России» и добиться того, чтобы «Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине», передает ТАСС.

    Значительно большая часть заблокированных активов находится не в США, потому важно предпринимать действия совместно с зарубежными партнерами, заключил он.

    Ранее Международный валютный фонд заявил, что действия Запада по конфискации российских активов должны иметь достаточное правовое обоснование, чтобы не стать причиной возможных рисков.

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    23 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Байден по ошибке назвал вдову Навального Иоландой

    Джо Байден по ошибке назвал вдову Алексея Навального Иоландой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден после встречи с вдовой Алексея Навального Юлией перепутал ее имя, назвав Иоландой.

    «Что мне стало ясно, так это то, что Иоланда собирается продолжать борьбу. Так что мы не отступим», – приводит слова Байдена ТАСС.

    В официальной расшифровке речи президента оговора Байдена зачеркнута, а в скобках указано настоящее имя Навальной.

    Ранее Байдейн пообещал ввести против России более 500 санкций. Он заявил, что санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального.

    Кроме того, рестрикции затронут финансовый сектор России, ее оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.

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    23 февраля 2024, 23:57 • Новости дня
    Блинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Блинкен объявил о введении Госдепом санкций против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США внес в свои санкционные списки 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и технологий для ведения СВО, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    «Среди наших целей – те, кто участвует в обходе наших экономических ограничений против России, а также те, кто отвечает за наращивание будущих производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    Отмечается, что ограничения дублируют санкции, который ранее в пятницу ввел Минфин.

    Ранее Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории. Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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