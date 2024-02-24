Военные США заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны

Tекст: Денис Тельманов

Неназванные американские чиновники утверждают, что аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение до сих пор неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, местные власти подняли в небо военную авиацию.

По оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении.

Агентство напоминает, что около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и, в конечном счете, был сбит военными.