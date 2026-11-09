В Москве наградили победителей конкурса «Памяти героев верны!»

В Музее Победы наградили победителей конкурса «Памяти героев верны!»

Tекст: Вера Басилая

В Музее Победы прошло торжественное награждение 90 лауреатов четвертого сезона Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», организованного фондом «Защитники Отечества». В этом году свои работы в девяти номинациях представили авторы со всей страны в возрасте от 7 до 91 года. Участники посвятили спецоперации эссе, рассказы, стихи, песни, фотографии, рисунки и письма военнослужащим.

«Конкурс посвящен событиям специальной военной операции, мужеству, стойкости и отваге наших героев. В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, – искренняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества. Эти живые истории находят отклик у огромного числа людей и передаются следующим поколениям. Благодарю каждого, кто присоединился к конкурсу. Слова признательности – ветеранам и семьям защитников. Низкий поклон героям, чьей памяти будем всегда верны», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Жюри уделило особое внимание личным историям, ставшим основой произведений. В номинации «Письмо герою» среди детей от 7 до 13 лет победила жительница Костромской области Ульяна Кудряшова, написавшая глубокое письмо своему отцу-десантнику Александру Кудряшову, который погиб на СВО в апреле 2025 года.

«Время летит очень быстро, скоро уже год, как тебя нет с нами рядом, а кажется, что все случилось лишь вчера. К этой пустоте невозможно привыкнуть и принять. Спасибо тебе за то, что я смогла ощутить твою любовь и почувствовать себя настоящей принцессой. В моем сердце навсегда останутся твое тепло и безмерная забота. Люблю тебя больше всего на свете», – написала Ульяна в своих строках.

Третье место в номинации рисунков заняла социальный координатор калужского филиала фонда Татьяна Астахова.

Для конкурса Татьяна нарисовала портрет мужа в технике графики. На работу с использованием фотографии ушло два дня. Художница особенно внимательно передала взгляд: по ее словам, именно глаза лучше всего выражают чувства и характер человека.

На церемонии также работала выставка рисунков и фотографий победителей и призеров. За четыре года конкурс объединил более 12 тыс. человек. Ежегодно фонд выпускает электронные сборники лучших произведений, в которые вошли уже более 4 тыс. работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом фонд «Защитники Отечества» учредил премию «Возвращение» для участников специальной военной операции.



