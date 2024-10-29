Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
В Румынии решили ужесточить меры по контролю за беспилотниками
В рамках нового закона румынские силы ПВО смогут сбивать дроны в воздушном пространстве страны
Новый законопроект позволит сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, с учетом уровня угрозы и при согласовании с договорами НАТО и ЕС, передает Radio Romania.
Как отметили журналисты, в Румынии готовится законопроект, расширяющий полномочия вооруженных сил уничтожать неопознанные БПЛА в воздушном пространстве страны. В настоящее время румынская система ПВО может сбивать дроны только при явной угрозе, например, при намеренной атаки или враждебных действий против Румынии или НАТО, отмечается в сообщении РИА «Новости».
Новый законопроект, находящийся на стадии общественного обсуждения, предлагает условия для контроля использования воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных аппаратов. В случае угрозы, дроны могут быть уничтожены, нейтрализованы или перехвачены, при этом уничтожение будет считаться крайней мерой.
Как отметил пресс-секретарь Минобороны Румынии Константин Спыну, в настоящее время воздушное пространство страны надежно защищено, но требуется совершенствование законодательства. Он сообщил, что новый пакет законов о национальной безопасности будет сначала принят правительством, а затем передан в парламент.
Известно, что на территории Румынии неоднократно находили обломки дронов возле границы с Украиной, что требовало усиленного наблюдения за воздушным пространством. Обломки были аналогичны тем, что, по мнению румынских властей, использует Россия.
Напомним, в сентябре четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной.