В Румынии решили ужесточить меры по контролю за беспилотниками

В рамках нового закона румынские силы ПВО смогут сбивать дроны в воздушном пространстве страны

Tекст: Максим Попов

Как отметили журналисты, в Румынии готовится законопроект, расширяющий полномочия вооруженных сил уничтожать неопознанные БПЛА в воздушном пространстве страны. В настоящее время румынская система ПВО может сбивать дроны только при явной угрозе, например, при намеренной атаки или враждебных действий против Румынии или НАТО, отмечается в сообщении РИА «Новости».

Новый законопроект, находящийся на стадии общественного обсуждения, предлагает условия для контроля использования воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных аппаратов. В случае угрозы, дроны могут быть уничтожены, нейтрализованы или перехвачены, при этом уничтожение будет считаться крайней мерой.

Как отметил пресс-секретарь Минобороны Румынии Константин Спыну, в настоящее время воздушное пространство страны надежно защищено, но требуется совершенствование законодательства. Он сообщил, что новый пакет законов о национальной безопасности будет сначала принят правительством, а затем передан в парламент.

Известно, что на территории Румынии неоднократно находили обломки дронов возле границы с Украиной, что требовало усиленного наблюдения за воздушным пространством. Обломки были аналогичны тем, что, по мнению румынских властей, использует Россия.

Напомним, в сентябре четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной.



