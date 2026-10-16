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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 17:07 • Новости дня

    Суд Гамбурга начал рассмотрение просьбы закрыть дело «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший земельный суд Гамбурга начал рассматривать ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного дела о подрыве газопроводов «Северный поток».

    Защита заявила о якобы существующих процессуальных препятствиях для продолжения разбирательства, точная дата оглашения решения на данный момент не определена, передает РИА «Новости».

    «Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращен», – сообщила руководитель пресс-службы суда в Гамбурге Марайке Франтцен.

    По ее словам, из-за рассмотрения требования адвокатов суд отложил утверждение повестки заседаний, запланированных на ноябрь. При этом второе слушание по делу Сергея Кузнецова намечено на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».

    Адвокаты обвиняемого потребовали закрыть уголовный процесс. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсии.

    14 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью

    Прокурор ФРГ заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью

    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший прокурор Штефан Шмидт заявил по итогам первого судебного заседания в Гамбурге, что магистрали «Северный поток» и «Северный поток – 2» являлись гражданской инфраструктурой и не могли считаться законной военной целью.

    Заявления защиты обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» о том, что газопроводы были военной целью, не соответствуют действительности. «Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами», – подчеркнул Шмидт, добавив, что магистрали обеспечивали природным газом Германию и другие страны Западной Европы, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу о терактах на трубопроводах прошло в Высшем земельном суде Гамбурга в среду. Подозреваемым выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов.

    До конца января инстанция планирует провести 24 заседания. Дополнительные слушания могут состояться в феврале, в настоящее время продолжается согласование их графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний.

    Адвокаты подсудимого потребовали закрыть уголовное дело. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками преступления.

    Комментарии (5)
    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

    Комментарии (9)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    Комментарии (9)
    14 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец Кузнецов отказался от показаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северного потока», отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    Обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в Высшем земельном суде Гамбурга. На предложение судьи взять слово подсудимый ответил отрицательно, передает корреспондент РИА «Новости».

    Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело.

    Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками подрыва.

    В Гамбурге началась акция с призывом создать комиссию по этому делу.

    Комментарии (4)
    14 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
    В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Гамбурге перед судом предстал офицер украинского спецназа Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура обвиняет в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

    В Гамбурге начался процесс над украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море в сентябре 2022 года; на заседании он проходит под обозначением Сергей К. из-за норм германской защиты данных, пишет The Guardian.

    По версии прокуратуры, офицер украинских сил спецназначения выступал пособником военных преступлений, атаковав гражданскую инфраструктуру, устроив взрыв и повредив имущество, а также нарушив работу коммунальных служб. Кузнецову вменяют подготовку и подрыв не менее четырех зарядов весом до 27 кг каждый на глубине около 80 м у датского острова Борнхольм; следствие считает, что в операции участвовали еще шесть человек, включая четырех водолазов, специалиста по взрывчатке и капитана арендованной яхты.

    Следователи указывают, что преступники использовали яхту и взрывчатку с таймерами, а Кузнецов в момент подрыва, согласно его военному удостоверению, находился на действительной службе. В июле немецкая прокуратура обвинила украинские «государственные структуры» в заказе атаки, заявив: «Целью было навсегда прекратить поставки газа по трубопроводам и не позволить России использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий». Киев и сам Кузнецов отвергают причастность к диверсии.

    Подрывы 26 сентября 2022 года сильно повредили «Северный поток – 1», который до августа того же года был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а также затронули «Северный поток – 2», готовый к запуску, но так и не введенный в эксплуатацию. Немецкое правительство, осознавая политическую чувствительность того, что союзник обвиняется в атаке на инфраструктуру другой союзной страны, уклоняется от комментариев по поводу процесса.

    Кузнецова задержали в августе 2025 года во время семейного отпуска в Италии, куда он прибыл по поддельному паспорту; местная полиция сообщила, что он сдался без сопротивления, а в ноябре его экстрадировали в Германию. Другой подозреваемый, украинец Владимир Журавлев, монтажник кондиционеров и дайвер-любитель, был арестован в Хорватии по европейскому ордеру, сейчас он добивается убежища и оспаривает выдачу, отрицая участие в диверсии.

    Попытка Газпрома, владеющего «Северным потоком – 2», выступить в процессе в качестве сопотерпевшего была отклонена судом, который признал, что хотя ремонт газопроводов обойдется дорого, их восстановление экономически возможно. Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за сближение с Москвой и набирающая популярность, использует дело о подрыве «Северных потоков» для требований прекратить помощь Киеву и возобновить поставки дешевого российского газа в Германию.

    По данным издания, Кузнецов намерен сохранить право не давать показания; его защита собирается представить заверенные показания двух командиров, подтверждающих, что офицер не имеет права раскрывать детали своих действий как военнослужащий. В Высшем земельном суде Гамбурга назначены 16 заседаний до 17 декабря, ожидается продолжение слушаний в январе и феврале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков подрыва газопроводов «Северный поток». В четверг представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в нежелании полноценно расследовать диверсию на этих газопроводах и передавать данные России. В апреле 2026 года газета WSJ со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский устно согласовал операцию по подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

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    15 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива

    Sueddeutsche Zeitung: Lufthansa приняла меры из-за нехватки авиатоплива

    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    @ IMAGO/5VISION.NEWS/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкая авиакомпания Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    В аэропорту Франкфурта-на-Майне возникла угроза перебоев с поставками керосина, из-за чего перевозчик поручил пилотам брать на борт дополнительные запасы топлива на некоторых рейсах, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    В авиакомпании заявили, что отмены рейсов из-за сложившейся ситуации в данный момент не ожидается. Поводом для напряженной ситуации со снабжением стала плановая техническая проверка трубопровода, по которому топливо поступает в авиагавань.

    Кроме того, по информации газеты Bild, дополнительным фактором риска стал низкий уровень воды в Рейне. Из-за этого танкеры могут ходить по реке лишь с ограниченной загрузкой.

    При этом компания-оператор аэропорта Fraport заверила, что регулярное обслуживание трубопровода не приведет к дефициту благодаря наличию других путей поставок и вместительным резервуарам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг крупнейший аэропорт Германии столкнулся с угрозой дефицита авиатоплива. Весной прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса. В апреле Lufthansa отменила 20 тыс. авиарейсов для экономии керосина.

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    15 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США

    Канцлер ФРГ Мерц выступил против передачи активов России под контроль США

    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил категорически против идеи передать замороженные в Европейском союзе российские активы под управление Соединенных Штатов.

    Глава правительства Германии прокомментировал публикации о попытках Вашингтона взять под контроль замороженные в Европе российские средства, передает ТАСС.

    «Это активы, которые заморожены в Европе. Они и должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и решать это нам», – заявил Мерц журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что США предложили европейским странам разморозить часть активов России для их последующего перевода в подконтрольный Вашингтону финансовый механизм.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе подобных предложений, а достоверность публикации не подтверждается.

    Западные страны заморозили около 300 млрд евро активов России, из которых почти 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, неоднократно выступавшем против экспроприации средств из-за риска ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль ответил на сообщения о попытках США забрать российские активы в Европе.

    Газета Financial Times сообщила о предложении Вашингтона разморозить часть российских средств.

    Во вторник Британия и Польша призвали Евросоюз разобраться с активами России.

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    14 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    Германия решила закупить БПЛА с сеткометами для защиты военных баз
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер планирует закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты казарм и других военных объектов от дронов.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил проект закупки беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов, передает ТАСС.

    «Дроны-сеткометы считаются проверенным средством защиты объектов», – отметили в оборонном ведомстве ФРГ.

    Такие беспилотники перехватывают аппараты противника с помощью сети. Этот способ, в отличие от уничтожения огнем, исключает опасность падения осколков, поэтому дроны-сеткометы подходят для использования в городских условиях. Они применяются в сочетании с радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы.

    Точное количество беспилотников не раскрывается из соображений безопасности. Закупки для Бундесвера на сумму свыше 25 млн евро требуют одобрения бюджетного комитета парламента.

    Ранее в Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников.

    В августе возле немецкого аэропорта нашли начиненный взрывчаткой беспилотник.

    Летом удар беспилотника по самолету Ан в Германии попал на камеры.

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    14 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков»

    Прокурор в ФРГ обвинил госорганы Украины в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель федеральной прокуратуры Германии заявил в Высшем земельном суде Гамбурга, что обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов действовал по поручению Киева.

    В ходе оглашения обвинительного заключения прокурор заявил, что диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась «по поручению государственных структур Украины», передает РИА «Новости».

    По версии обвинения, подсудимый Сергей Кузнецов был руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников. В сентябре 2022 года диверсанты доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря на арендованной в Ростоке парусной яхте «Андромеда», после чего подорвали нитки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Отмечается, что обвиняемого доставили в зал судебных заседаний под конвоем трех вооруженных сотрудников полиции. Кузнецов в светло-сером костюме занял место рядом с защитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Гамбурга начал рассматривать дело о подрыве «Северных потоков».

    В Гамбурге стартовала акция с призывом создать комиссию по расследованию инцидента.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    14 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело

    Защита сочла невозможным суд над обвиняемым в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Адвокаты обвиняемого по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» Сергея Кузнецова заявили в суде Гамбурга, что их подзащитный как военный не может давать показания, и намерены просить о прекращении процесса.

    В Высшем земельном суде Гамбурга сторона защиты заявила, что Сергей Кузнецов обязан хранить молчание об обстоятельствах диверсии, приказах и лицах, их отдавших, передает ТАСС.

    По словам адвокатов, отсутствие возможности раскрыть эти сведения делает проведение справедливого судебного разбирательства невозможным.

    Кроме того, защита настаивает, что газопроводы следует рассматривать в контексте конфликта на Украине, а не как сугубо гражданские объекты. В связи с этим юристы планируют просить о закрытии дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый назвал себя уроженцем Омска.

    Прокурор в ФРГ заявил, что заказчиками подрыва «Северных потоков» выступают власти Украины.

    Суд Гамбурга приступил к рассмотрению уголовного дела.

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    14 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    The Times: Суд по «Северным потокам» создал проблемы для ФРГ и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Судебный процесс в Гамбурге над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым по делу о подрыве газопроводов может поставить немецкое и украинское правительства в крайне неловкое положение, сообщает британская газета Times.

    По данным газеты Times, судебное разбирательство в Германии по делу об уничтожении трубопроводов может обернуться серьезными проблемами для Берлина и Киева, передает РИА «Новости».

    В среду высший земельный суд Гамбурга проводит первое заседание по уголовному делу в отношении украинца Сергея Кузнецова. Он обвиняется в координации атак на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Всего инстанция планирует провести 16 слушаний до 17 декабря.

    Журналисты издания отмечают, что судебное разбирательство в Германии способно скомпрометировать немецкое и украинское руководство. Кроме того, дело предоставит критикам поддержки властей Украины со стороны Берлина весомые аргументы для политических атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге начался процесс над украинским военным по делу о подрыве «Северных потоков».

    В прошлом месяце суд в Хорватии одобрил экстрадицию украинца Владимира Ж. в ФРГ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал черепашьим темп расследования диверсии на газопроводах.

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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    14 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы необходимо сократить во всех сферах из-за ограниченности средств.

    Переговоры по новому многолетнему финансовому плану ЕС вступают в решающую фазу и должны завершиться в текущем году. Однако имеющиеся в распоряжении средства ограничены, поэтому избежать сокращения текущего предложения невозможно, заявил Мерц, его слова приводит ТАСС.

    «Нам не избежать повторного сокращения текущего предложения во всех сферах», – сказал канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге.

    По его словам, Евросоюзу следует «четче и правильнее расставить приоритеты», направив инвестиции в безопасность и конкурентоспособность. Мерц также призвал к радикальному сокращению бюрократии для стимулирования экономического роста, пообещав на предстоящем заседании Европейского совета потребовать от Еврокомиссии упразднения обязательств по отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете.

    Во вторник лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС.

    В начале месяца Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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