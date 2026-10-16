МИД: Парламентские выборы в России прошли под давлением со стороны Украины

Tекст: Вера Басилая

«Прошедшие в сентябре в России парламентские выборы проводились под жесточайшим давлением и провокациями извне, и, я уверен, заслуживают отдельного внимания со стороны спецдокладчика», – заявил Мирошник.

Он отметил, что главным источником давления на организаторов голосования и сам процесс стала страна, где местные выборы не проводились почти шесть лет, парламентские – семь, а президентские – семь с половиной, передает ТАСС.

Мирошник указал на Украину, глава которой задерживается на посту уже на два с половиной года дольше установленного Конституцией срока. По его словам, это стало для украинского президента раздражителем, побуждающим оказывать давление на демократические процессы в соседнем государстве.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о вмешательстве Евросоюза в российские выборы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о сомнительной легитимности главы украинского государства.