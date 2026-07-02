Песков напомнил слова Путина о сомнительной легитимности Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

«Не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права», – заявил он журналистам, передает РИА «Новости».

Поводом для комментария стали сообщения украинских медиа о возможных выборах главы государства на Украине. Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. По данным издания, Владимир Зеленский напрямую спросил Залужного, пойдет ли тот в президенты, если выборы состоятся осенью, и получил однозначное согласие.

Песков отметил, что в Кремле знакомы с публикациями о том, что на Украине якобы не исключают проведение выборов, и что по этому поводу проходят некие встречи. При этом он подчеркнул, что информацию «в стиле якобы» в Кремле комментировать не хотят и что официальных заявлений о выборах из Киева пока не звучало.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности восстановить легитимность президента Украины Владимира Зеленского после истечения его срока.

Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты на возможных осенних выборах на Украине.