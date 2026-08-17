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    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок»
    При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли восемь человек
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    Каллас пообещала на треть расширить санкционные списки против России
    Politico узнала о претензиях Египта к Росатому
    Спрогнозировано закрытие 2 тыс. отделений банков в России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    17 августа 2026, 09:09 • Новости дня

    Спрогнозировано закрытие 2 тыс. отделений банков в России

    «Известия»: В России к концу года могут закрыться более 2000 отделений банков

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года число закрытых дополнительных офисов кредитных организаций в России может достигнуть 2000 отделений.

    Российские банки с января по август текущего года ликвидировали 1370 дополнительных офисов, а к концу года этот показатель может достичь 2000 отделений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В последние годы столь высоких темпов сокращения сети не наблюдалось.

    «Для сравнения: наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021 и 2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям», – отмечают авторы публикации.

    С начала года финансовые учреждения в среднем ежемесячно закрывали около 196 отделений, что вдвое превышает показатели прошлого года. Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительских привычек и развитием цифровых платформ, из-за чего содержание офлайн-сетей становится экономически нецелесообразным.

    В первом квартале текущего года российские банки закрыли 483 дополнительных офиса.

    Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский заявил о переизбытке кредитных организаций в отечественной экономике.

    По итогам первых месяцев года почти пятая часть финансовых учреждений оказалась убыточной.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

    Комментарии (6)
    16 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    @ marriott.com

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский путешественник оказался под стражей в популярном египетском курортном комплексе из-за несоблюдения местных религиозных предписаний.

    Мужчина был взят под стражу на территории гостиницы Renaissance в курортном городе Шарм-эш-Шейх, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии официально подтвердили представители российской дипломатической миссии в арабской республике.

    «В отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе задержан российский гражданин С.А. Миронов по обвинению «в нарушении правил поведения, принятых в исламе»», – сообщили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Египте подтвердило факт регулярных полицейских рейдов против иностранцев.

    Ранее дипломаты в Каире оказывали помощь задержанным студентам местных религиозных учебных заведений.

    В прошлом месяце турецкая полиция задержала двух российских граждан за чтение Библии в мечети.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    16 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова

    Эксперт Онуфриенко: Россия расширяет зону безопасности в Харьковской области

    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области дает российским силам дополнительные возможности по уничтожению логистики в интересах ВСУ. Кроме того, каждый занятый километр в направлении Харькова означает повышение безопасности жителей Белгородской области, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «В 2022 году российские силы уже заходили в Харьковскую область и даже вели бои в непосредственной близости от города – недалеко от окружной дороги. Вскоре, однако, войска возвратились на государственную границу России. С того времени Украина существенно укрепила ведущие к Харькову трассы несколькими линиями обороны с блокпостами, долговременными огневыми точками и даже подземными объектами», – напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер отметил: на сегодняшний день вокруг Харькова сформировано полукольцо обороны с несколькими эшелонами укреплений. «Таким образом, занятие Кудиевки, а равно и Казачьей Лопани вряд ли открывает перспективы непосредственного приближения к областному центру», – заметил собеседник.

    «Для освобождения Харькова нужна, как минимум, штурмовая группировка численностью 50 тыс. человек. Она должна действовать в городе в тандеме с теми войсками, которые ведут боевые действия и осуществляют охваты областной столицы с флангов», – объяснил аналитик.

    «Ситуация сейчас сильно отличается от той, что была в 2022 году. Тогда войска могли успешно действовать, выйдя из зоны поражения ствольной реактивной артиллерии. Теперь же даже одномоментный глубокий прорыв необходимо планировать с учетом дальности действия фронтовых дронов–камикадзе, работающих на расстоянии около 40 км», – детализировал собеседник.

    При этом взятие Кудиевки важно для расширения площади, доступной для российских ударных средств. «На момент развала Советского Союза Харьков был вторым по величине городом Украинской ССР. Там колоссальное количество промышленных предприятий, аэродромов, автобусных, трамвайных, автомобильных, железнодорожных депо, вокзалов, товарных станций. С каждым занятым километром мы увеличиваем свои возможности по уничтожению подъездных путей к этому крупнейшем логистическому центру, ухудшая снабжение ВСУ», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, продвижение российских сил с севера к Харькову означает отдаление ВСУ от российских границ, а, значит, расширение буфера безопасности для жителей и инфраструктуры Белгородской области», – резюмировал эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области. Также российские силы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное, говорится в канале ведомства в Max.

    Участок фронта Кудиевка – Казачья Лопань является фактически воротами в Харьков, приводит ТАСС сообщение в российских силовых структурах. «Кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – отметили правоохранители.

    Пор их словам, накануне противник пытался выбить российских военнослужащих из Кудиевки силами штурмовой группы 3-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого воздействия украинские военнослужащие были уничтожены.

    По словам российских силовиков, освобождение Кудиевки не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в боях за поселок городского типа Казачья Лопань – некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области.

    Для прикрытия восточного фланга штурмовых групп, ведущих бои в Казачьей Лопани, подразделениям «Севера» также предстоит освободить примыкающие к Кудиевке села Гоптовку и Бугаевку, которые 58-я бригада ВСУ превратила в единый укрепрайон, отметил источник.

    Стоит отметить, что Россия продолжает наносить удары также по транспортной и портовой инфраструктуре Одесской области. Эксперты отмечают, что системные атаки все сильнее осложняют работу украинской логистики и свидетельствуют о готовности Москвы продолжать давление на морские маршруты. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как это скажется на снабжении и боеспособности ВСУ.

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    16 августа 2026, 13:54 • Новости дня
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью

    Военкор Коц: На Москву летели нашпигованные шрапнелью дроны

    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    @ roman_starovoyt

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц рассказал в Max о применении противником беспилотников с кассетной начинкой во время налета на Москву. По его словам, один из таких аппаратов врезался в дерево на Варшавском шоссе, разбросав металлические поражающие элементы.

    «Это металлические шарики – «поражающие элементы», если говорить языком протокола», – отметил журналист.

    Подобные боеприпасы не предназначены для разрушения промышленных объектов, их цель – нанести максимальный урон людям. В Раменском погиб 83-летний пенсионер, а в Подольске хирурги извлекают из пострадавшего осколки, характерные для кассетных боеприпасов.

    Ранее аналогичные поражающие элементы находили после атак в Подмосковье весной и в Тамбовской области в июле.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске 600 беспилотников в сторону Московского региона.

    В результате падения дрона в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель.

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    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

    Комментарии (9)
    16 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.

    Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.

    В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.

    В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.

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    16 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов

    После взрывов в Одессе загорелся логистический центр компании «Эпицентр»

    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    @ epicentrtk.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар начался на логистическом объекте компании «Эпицентр» в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    Масштабное возгорание произошло на территории логистического комплекса, принадлежащего компании «Эпицентр» в Одессе, передает ТАСС.

    Известно, что незадолго до начала пожара в Одесской области была официально объявлена воздушная тревога. В это же время поступала оперативная информация о взрывах, прогремевших на территории региона.

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа российские военные вывели из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в Одессе.

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    17 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье

    Движение по мосту Преображенского ограничили после авиаудара в Запорожье

    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    @ Alexey Tolmachov/wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожье был нанесен авиационный удар по мосту через реку Днепр, в результате чего были введены ограничения на проезд транспорта.

    После авиаудара движение по мосту Преображенского через реку Днепр в Запорожье было ограничено, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на данный момент не приводятся. Информация о пострадавших также отсутствует.

    В июне российские военные нанесли бомбовый удар по району Днепрогэс в Запорожье.

    В конце июля экипажи ВКС России уничтожили автомобильный мост в Сумской области четырьмя авиабомбами.

    В начале августа массированный удар по Одесской области привел к перекрытию переправы в Маяках.

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    16 августа 2026, 16:03 • Новости дня
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено

    Движение по трассе «Новороссия» восстановили

    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по сухопутному коридору в Крым удалось стабилизировать, около 7 тыс. машин проходят по ней за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ситуация на сухопутном маршруте нормализовалась, передает ТАСС.

    «Положение на трассе удалось переломить, движение в целом восстановлено», – заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, сейчас по «Новороссии» проходят около 7 тыс. автомобилей в сутки, из которых почти 3 тыс. составляют грузовики. Губернатор подчеркнул, что этот показатель подтверждает бесперебойную работу важнейшей транспортной артерии юга страны.

    Для окончательной стабилизации дорожного трафика профильные ведомства приняли все необходимые меры.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о нормализации транспортного потока на трассе «Новороссия».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту о полном контроле над этой магистралью.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал провал попыток украинских войск изолировать Крым.

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    16 августа 2026, 14:05 • Новости дня
    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Взятие под контроль населенного пункта Кудиевка позволило российским подразделениям выйти на трассу Е-105, ведущую прямо к административному центру Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области фактически открывает ворота в Харьков по трассе Е-105, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили стратегическую важность этого продвижения.

    «Этот участок фронта является фактически воротами в Харьков – кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – заявили представители ведомства. Ранее Минобороны сообщило об успешных действиях штурмовых подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    Накануне украинские военные попытались вернуть контроль над Кудиевкой силами штурмовой группы 58-й отдельной мотопехотной бригады. Однако в результате комплексного огневого поражения противник был уничтожен. Силовики подчеркнули, что успех на этом направлении расширяет полосу безопасности вдоль российской границы.

    Взятие Кудиевки стало важным этапом в боях за Казачью Лопань, которая ранее служила крупным логистическим центром украинских войск на севере региона. Для обеспечения безопасности восточного фланга российским военным предстоит освободить соседние села Гоптовку и Бугаевку, превращенные противником в единый укрепленный район.

    Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань.

    Ранее ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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    16 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

    Tекст: Ольга Иванова

    В Махачкале заключили под стражу мужчину, подозреваемого в нанесении около 20 смертельных ножевых ранений местному жителю из-за кровной мести.

    Подозреваемый в убийстве из кровной мести в городском саду Махачкалы заключен под стражу на два месяца, передает РИА «Новости». Преступление произошло днем в пятницу на улице Максима Горького.

    По версии следствия, местный житель нанес 44-летнему мужчине около 20 колото-резаных ран, которые оказались смертельными. Вечером полицейские задержали 38-летнего Мусу Хизриева. В МВД республики уточнили, что он пытался скрыться в доме своего знакомого.

    «По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого в убийстве по мотиву кровной мести (пункт «е.1» части 2 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября», – сообщила представитель следственного управления СК России по Дагестану.

    Ранее в правоохранительных органах региона рассказали, что преступление, по предварительным данным, было совершено из мести за убийство брата. Ныне убитый ранее отбыл наказание за это преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дагестанская полиция задержала подозреваемого в этом преступлении двумя днями ранее.

    В июне правоохранители поймали двух участников смертельной перестрелки на окраине Махачкалы.

    В апреле суд арестовал напавшего на врачей с ножом местного жителя.

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    17 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ

    Ковальчук назвал двоичный код и разделение памяти фундаментальными ошибками ЭВМ

    Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ
    @ Эммануил Евзерихин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение двоичного кода и физическое разделение памяти лишили первые полупроводниковые компьютеры эффективности человеческого мозга, сделав их склонными к сильному перегреву, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Михаил Ковальчук рассказал о просчетах создателей первых ЭВМ, передает РИА «Новости». По его словам, около 60 лет назад ученые полагали, что твердотельная микроэлектроника сможет скопировать работу человеческого мозга.

    «Но, как оказалось, совершили две ошибки», – отметил руководитель научного учреждения.

    Первый недочет заключался в выборе цифрового подхода вместо аналогового. Вычислительные машины используют двоичный код, прерывисто считывая и восстанавливая информацию по отдельным точкам. При этом человеческий мозг воспринимает внешние сигналы непрерывно, пояснил ученый.

    Второй проблемой стало физическое разделение оперативной и долговременной памяти. Постоянное перемещение данных по проводам вызывает электрическое сопротивление и сильный нагрев вычислительного оборудования. Чтобы решить эту проблему, специалисты Курчатовского института геометрически объединили два типа памяти, что позволило снизить энергопотребление в тысячу раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук связал появление нейросетей с попытками воссоздать биологические процессы мозга.

    Позже ученый предрек неизбежный переход науки к копирующим живые системы природоподобным материалам.

    В прошлом году австралийская компания Cortical Labs презентовала инновационный биокомпьютер на основе выращенных человеческих нейронов.

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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    16 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    СК: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке иностранными беспилотниками
    СК: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке иностранными беспилотниками
    @ Yulii Zozulia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время массированного налета на торговый комплекс в Куйбышевском районе Донецка украинские военные использовали ударные дроны зарубежной сборки, сообщили в СК.

    Специалисты установили происхождение аппаратов, разрушивших здание магазина «Галактика». Об атаке украинских военных с применением зарубежных дронов передает РИА «Новости».

    «Обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства», – заявил представитель следственных органов.

    Найденные на месте пожара обломки изымут и отправят на специальную экспертизу. Следователи планируют установить точный тип использованного взрывного устройства. В ходе осмотра места происшествия подтвердилось полное уничтожение торгового комплекса в результате массированной атаки.

    Днем ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о масштабном возгорании. Здание гипермаркета загорелось именно из-за целенаправленного удара украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительный гипермаркет «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка полностью выгорел после удара украинских беспилотников.

    Украинские военные уже атаковали этот район города с помощью дронов.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары украинских беспилотников по гражданскому населению военным преступлением.

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    17 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке

    На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка вновь проявил активность: в кратере фонтанирует лава, а над вершиной фиксируется интенсивное свечение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

    «Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», – рассказали ученые ТАСС.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН добавили, что в кратере обнаружена термальная аномалия. Кроме того, специалисты фиксируют мощный газовый шлейф.

    Ключевская сопка представляет собой правильный конус с кратером диаметром около 700 метров и является самым высоким действующим вулканом Евразии, на склонах которого находятся около 80 побочных кратеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла. Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год. В июне МЧС сообщало, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.

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