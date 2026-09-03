Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин исключил планы национализации критической инфраструктуры
Путин опроверг планы национализации предприятий критической инфраструктуры
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у государства намерений забирать в собственность частные предприятия, призвав компании самостоятельно обеспечивать безопасность своих объектов.
Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства прокомментировал указ о безопасности объектов, передает РИА «Новости».
«Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. При чем здесь это, это вообще ни о чем. В мыслях не было у государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.
Первый вице-премьер Денис Мантуров опроверг планы изменения формы собственности предприятий.
Правительство пока не принимало решений о введении временного управления отдельными объектами.