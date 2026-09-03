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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 14:04 • Новости дня

    Китай пообещал не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин будет жестко пресекать попытки пересмотра исторических итогов глобального конфликта в рамках международного сотрудничества.

    Китайские власти намерены решительно бороться с любыми попытками переписать исторические факты, касающиеся Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

    «Мы готовы с партнерами укреплять контакты и взаимодействие, соблюдать цели Устава ООН, защищать международную справедливость, противодействовать попыткам оспаривать итоги Второй мировой войны», – подчеркнул политик. Он также отметил важность совместной работы с союзниками для поддержания глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал провокацией отрицание итогов этого исторического события.

    Москва и Пекин в совместном заявлении решительно осудили прославление воевавших на стороне нацистов лиц.

    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    31 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин: Россия готова ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при условии заинтересованности Пекина в этой инициативе, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство иностранных дел Китая отметило положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за продление этого формата на постоянной основе.

    Москва и Пекин договорились продолжить совместную работу по упрощению взаимных поездок граждан.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире

    Востоковед Островский: ШОС стал центром продвижения идей мирового большинства

    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Шанхайская организация сотрудничества приобретает все большее значение в мировой политике и формирует новую архитектуру международных отношений, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Островский. Залогом успеха сотрудничества России в рамках ШОС стали личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В понедельник в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже стала альтернативой западным международным институтам, которые долгое время претендовали на некую глобальность и абсолютизм. В отличие от Европы, где во многих странах наблюдается кризис власти и экономический спад, участники ШОС демонстрируют умение поддерживать стабильный политический курс и экономику», – сказал востоковед Андрей Островский.

    По мнению эксперта, ШОС постепенно превращается в самостоятельный центр международного влияния, а Россия получает возможность продвигать через него собственное видение будущего мирового порядка.

    «Можно с уверенностью сказать, эта организация уже превратилась в авторитетное объединение, с помощью которого Россия участвует в строительстве новой архитектуры международных отношений. Фактически, именно ШОС стал центром продвижения идей и взглядов государств мирового большинства», – подчеркнул он.

    Одним из главных инструментов такого взаимодействия становятся личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В этом смысле встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди имеют значение далеко за пределами протокольных мероприятий.

    «Неслучайно встречи Путина с другими лидерами оказались событием глобального масштаба, за которыми пристально следят даже в тех странах, которые далеки от сотрудничества с организацией. У нее колоссальный потенциал: речь идет о десяти государствах, совокупно представляющих почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. То есть возможностей для совместного развития – невероятное множество», – пояснил собеседник.

    При этом речь идет не только о политической координации. Россия последовательно переводит контакты с крупнейшими азиатскими державами в практическую плоскость – от энергетики и транспорта до торговли, образования и гуманитарных связей.

    «Это особенно заметно по доверительному контакту Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди. Встречи этих лидеров прошли в конструктивном ключе с заделом на реализацию масштабных проектов», – уточнил эксперт.

    Так, одним из направлений российско-китайского сотрудничества остается развитие Северного морского пути. «Простор для сотрудничества огромен. Пекин заинтересован в продолжении развития партнерства в рамках СМП. За счет отмены визового режима налаживаются и гуманитарные связи двух стран – турпоток в обе стороны стремительно растет. Не стоят на месте и контакты с Нью-Дели: мы усиленно работаем над повышением товарооборота и продолжаем налаживать связи в образовании», – заключил Островский.

    Напомним, в Бишкеке стартовал 26-й саммит ШОС, приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии собрались лидеры десяти государств-участниц объединения, а также руководители 15 стран, имеющих статус партнеров по диалогу. На полях мероприятия Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы будут лишь укрепляться: «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему». Российский президент также дал высокую оценку двустороннему диалогу, добавив, что в его основе лежат традиции дружбы, уважения и суверенитета.

    Сотрудничество России и Китая успешно развивается по многим направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике. В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

    Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести его на постоянную основу: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 43% за счет безвизового режима.

    Что касается контактов с Индией, то Путин подчеркнул: товарооборот между странами увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%. Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 тыс. человек.

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    31 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о превращении ШОС в полноценную международную организацию

    Путин: ШОС стала полноценной международной организацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Шанхайская организация сотрудничества приобрела статус полноценного международного объединения, играющего ключевую роль в поддержании глобальной стабильности на фоне растущей мировой неопределенности, заявил президент России Владимир Путин.

    Шанхайская организация сотрудничества стала полноценной международной структурой, заявил Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что объединение создавалось по совместной инициативе Москвы и Пекина.

    «Мне очень приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, носит уже явно международный характер в самом широком смысле этого слова. Шанхайская организация сотрудничества превратилась в полноценную международную организацию», – подчеркнул российский лидер.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил важную стабилизирующую роль ШОС в условиях стремительных мировых изменений и растущей неопределенности. По словам китайского лидера, несмотря на непредсказуемость глобальных процессов, стремление стран к миру и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным. Он добавил, что объединение выполняет ключевую миссию по поддержанию стабильности и содействию развитию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал серию двусторонних переговоров с главами государств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продовольственную безопасность центральной темой текущего саммита.

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    31 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин сообщил о резком росте турпотока между Россией и Китаем

    Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% за полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Введение безвизового режима привело к увеличению туристического обмена между Россией и Китаем на 43% за первые шесть месяцев текущего года, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС сообщил о значительном росте туристического обмена между странами, передает РИА «Новости».

    «Турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43%», – отметил российский лидер. По его словам, столь заметный рост стал возможен благодаря успешной практике применения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об увеличении количества китайских гостей в России.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль обоюдного безвизового режима.

    Минтранс сообщил о росте пассажирских авиаперевозок между странами почти наполовину.

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    31 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на китайском языке перед началом двусторонних переговоров в Бишкеке.

    «Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

    После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.

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    1 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Пекин заявил о скорых военных учениях России, Китая и Монголии

    Минобороны Китая анонсировало совместные учения с Россией и Монголией

    Tекст: Мария Иванова

    В начале сентября пограничные войска России, Китая и Монголии проведут совместные маневры, на которых отработают поиск и задержание диверсионных групп.

    О предстоящих маневрах пограничников трех государств сообщило министерство обороны КНР, передает РИА «Новости».

    «В начале сентября пограничные войска Китая, России и Монголии проведут совместные учения», – заявили в ведомстве.

    Главной темой маневров, получивших название «Пограничное сотрудничество-2026», станет пресечение разведывательно-диверсионной деятельности. В приграничных районах военные отработают навыки совместного планирования операций, поиска нарушителей, нанесения ударов и задержания.

    Подобные трехсторонние тренировки организуются уже во второй раз. В китайском военном ведомстве подчеркнули, что их главная цель заключается в укреплении стратегического доверия между странами. Кроме того, учения призваны углубить взаимодействие и помочь совместному поддержанию безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Россия, Китай и Монголия провели первые совместные учения пограничников.

    В мае Москва и Пекин договорились о расширении практики совместных военных маневров.

    Летом экипажи российских и китайских боевых кораблей отработали применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.

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    31 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке отличилась высоким уровнем взаимного доверия и была посвящена преимущественно вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.

    «Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.

    Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.

    При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС.

    Во время майского визита в Пекин президент России назвал переговоры с китайским коллегой содержательными.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь оценил прошедшую весеннюю встречу глав государств как плодотворную.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 17:55 • Новости дня
    Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений

    Tекст: Денис Тельманов

    Двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжит уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Партнерство Москвы и Пекина ожидает стабильное развитие, заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров на полях саммита ШОС в Киргизии, передает «РИА «Новости».

    «Рад нашей встрече. Под нашим совместным стратегическим руководством и при общих усилиях, фундаменте, двусторонние отношения будут только укрепляться. Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему», – подчеркнул китайский лидер в ходе общения с президентом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    В мае лидеры двух государств подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Тогда же китайский руководитель заявил о выходе взаимодействия Москвы и Пекина на новую высоту.

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    31 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин сообщил о мощном международном партнерстве Москвы и Пекина

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил уровень дипломатического взаимодействия Москвы и Пекина.

    Путин отметил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, «Группе двадцати», в асеаноцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних переговоров во время этого визита в Киргизию.

    В мае текущего года глава государства отметил важную стабилизирующую роль стратегической связки Москвы и Пекина на мировой арене.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    Россия предлагает Китаю новую силу

    Еще не построенный газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» меняет название. Президент Владимир Путин дал ему имя «Сила Байкала», заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Более того, он заявил о готовности переходить к строительству газопровода. Что означает смена названия и что же Россия собирается строить без коммерческого контракта с Китаем? Подробности

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    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

    «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение. Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    ГУР и СБУ доказали русскость Киева

    Русский язык на Украине продолжает использоваться не только в быту, но и в самых разных сферах общественной жизни. На нем общаются в домовых и школьных чатах, говорят в театрах, а сотрудники спецслужб переговариваются на русском даже во время перестрелки в Киеве. В защиту русской речи громко выступила и известная украинская певица Настя Каменских. Почему, несмотря на многолетнюю политику украинизации, русский язык продолжает сохранять позиции на Украине – и особенно в Киеве? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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