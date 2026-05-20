Си Цзиньпин заявил об исключительном характере отношений России и Китая

Tекст: Алексей Дегтярёв

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине подчеркнул высокий уровень и характер отношений двух стран, передают РИА «Новости».

«Президент Путин уже в 25 раз посещает Китай. Это само по себе свидетельствует о высоком уровне и высоком характере китайско-российских отношений», – заявил Си Цзиньпин.

Также глава китайского государства обратил внимание на то, что Россия и КНР вносят значительный вклад в защиту международной справедливости. По его словам, государства твердо руководствуются духом равноправия, честности и взаимовыгодного сотрудничества при формировании международных отношений нового типа.

Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. Путин также назвал Си Цзиньпина дорогим другом.

Глава российского государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

На проходящем в Харбине масштабном российско-китайском ЭКСПО раскупили вещи с высказываниями президента России.

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.