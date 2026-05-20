Песков назвал Зеленского главным препятствием для мира

Tекст: Вера Басилая

Именно Владимир Зеленский является главным препятствием мирного решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Собственно, лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим», – сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что заявления Киева о подготовке плана ударов по территории России на июнь не способствуют мирному урегулированию. По его словам, такие воинственные высказывания не создают атмосферу, необходимую для начала переговоров.

Песков назвал вывод украинских войск из Донбасса обязательным условием для старта мирного диалога. В марте представитель Кремля указал на несоответствие заявлений Владимира Зеленского реальному стремлению к миру.

Пентагон назвал отказ Зеленского идти на уступки причиной срыва мирного договора.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике.