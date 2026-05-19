Пентагон назвал отказ Зеленского идти на уступки причиной срыва мирного договора

Tекст: Вера Басилая

Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.