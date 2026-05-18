Технологические альянсы изменят экспортную модель России

Tекст: Дмитрий Скворцов

За последние годы российская промышленность прошла через очень жесткую проверку. Разрывались цепочки поставок, уходили иностранные компании, возникали проблемы с комплектующими, оборудованием, программным обеспечением, расчетами и логистикой. В этих условиях стала очевидна настоящая ценность технологического суверенитета: то есть способности страны самой производить критически важную продукцию, управлять собственными производственными цепочками.

При этом суверенитет не равен самоизоляции. На X съезде Союза машиностроителей президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна намерена расширять взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами: «Мы не собираемся замыкаться в себе».

И действительно, в современном мире ни одна крупная экономика не производит абсолютно все только внутри своих границ. Вопрос в другом: страна должна входить в международную кооперацию не как зависимый покупатель, а как партнер, обладающий собственными компетенциями. Не просто закупать станки, электронные компоненты или программные решения, а предлагать другим странам свои машины, оборудование, инженерные школы, цифровые платформы, материалы, сервис и обучение персонала.

Продать за рубеж отдельный станок, прибор или промышленную установку – это одно. Войти в совместный проект, где российская сторона помогает создать производство, обучает специалистов, поставляет оборудование, программное обеспечение, комплектующие и обеспечивает дальнейшее обслуживание, – совсем другое. В первом случае российская компания остается обычным поставщиком. Во втором – становится частью промышленной экосистемы страны-партнера.

Такой формат особенно важен в условиях политического давления. Простая продажа российской продукции может стать объектом санкций, ограничений, угроз для банков, перевозчиков, страховых компаний или конечного покупателя. Но если речь идет не о разовой поставке, а о производственной кооперации, разорвать связи значительно сложнее. В стране-партнере появляются рабочие места, локализованные производства, обученные специалисты, сервисная инфраструктура, смежные поставщики.

Возникает общий промышленный интерес. Давление извне в такой ситуации уже бьет не только по российскому экспортеру, но и по экономике самого партнера.

Из этого следует важный вывод: России выгоднее выстраивать технологические союзы прежде всего с теми странами, которые обладают достаточным уровнем политического и экономического суверенитета. То есть способны принимать долгосрочные решения, исходя из собственных интересов, а не только из страха перед внешними санкциями. Чем самостоятельнее партнер, тем выше шанс, что совместный проект выдержит политическую турбулентность.

С какими же государствами России перспективнее всего налаживать технологическое взаимодействие? Первое очевидное направление – страны, которым самим нужна технологическая самостоятельность. Это Индия, Китай, государства ЕАЭС, страны БРИКС, часть государств Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

У многих из них есть амбиции развивать собственную промышленность, энергетику, транспорт, космос, добычу полезных ископаемых, сельхозмашиностроение, медицину и цифровую инфраструктуру. Им нужны не просто поставки готовых изделий, а технологии, обучение, локализация и совместное производство.

Показательный пример – поставка Росатомом промышленного 3D-принтера RusBeam 2800 в Индию. Это не бытовая «печать пластиком», а крупная промышленная установка для металлических деталей, которая будет использоваться в интересах индийской аэрокосмической отрасли. Здесь Россия выступает не как поставщик сырья, а как экспортер сложного технологического решения.

Этот пример особенно важен потому, что за рубеж поставляется не просто изделие, а технологическая компетенция: оборудование, метод производства, программное сопровождение, инженерная настройка, сервис. Если такая модель закрепляется, вслед за первой установкой могут появляться новые заказы, обучение специалистов, поставки расходных материалов, модернизация, совместные разработки. Так формируется долгосрочное присутствие на рынке.

Другой важный контур – ЕАЭС. Внутри Евразийского экономического союза можно строить производственные цепочки с более близкими стандартами, понятной правовой средой и логистической связностью. Для российских предприятий это может стать важным промежуточным уровнем выхода на внешние рынки.

Сначала технология отрабатывается в близком кооперационном пространстве – с белорусскими, казахстанскими, киргизскими партнерами. Затем, после проверки производственной модели, сервисной схемы и финансового механизма, ее проще предлагать более удаленным рынкам.

Особое значение получает сотрудничество в рамках БРИКС. Объединение все чаще становится не только политической площадкой, но и пространством технологического обмена. В 2025 году прошел первый конкурс инновационных проектов БРИКС, на который поступило более 450 заявок; также велась подготовка новых конкурсов научно-технологических проектов.

Для России это возможность искать партнеров не только среди крупных государств, но и среди компаний, исследовательских центров, инженерных школ, технологических стартапов. В таких форматах могут возникать проекты в цифровых технологиях, медицине, новых материалах, энергетике, робототехнике, промышленном оборудовании и агротехнологиях.

Но чтобы пользоваться этими возможностями, России необходимо развивать не только конечные продукты, но и средства производства. Тот, кто производит оборудование для промышленности, получает влияние на целые отрасли. Если российские предприятия научатся предлагать партнерам не только готовую продукцию, но и станки, роботов, производственные линии, программные платформы и сервис, это резко расширит возможности экспорта.

Покупатель станка или промышленной системы на годы оказывается связан с поставщиком: ему нужны запчасти, обновления, обучение, ремонт, модернизация. А значит, появляется устойчивый канал присутствия на рынке.

Конечно, у такой стратегии есть ограничения. Во-первых, на внешнем рынке недостаточно заменить западный бренд российским аналогом. Нужно доказать, что оборудование работает стабильно, сервис доступен, комплектующие поставляются вовремя, программное обеспечение развивается, а инженерная поддержка не исчезает после подписания контракта.

Во-вторых, нужны кадры. Технологическая кооперация невозможна без инженеров, технологов, программистов промышленного ПО, специалистов по материалам, робототехнике, метрологии, стандартизации и международной сертификации. Если страна хочет экспортировать сложные решения, она должна экспортировать и уверенность в своей инженерной школе.

В-третьих, нужно внимательно выбирать партнеров. Не всякая страна, готовая купить российскую продукцию сегодня, способна выдержать давление завтра. Поэтому для долгосрочных технологических альянсов особенно важны государства, у которых есть собственная промышленная стратегия, внутренний спрос, политическая самостоятельность и заинтересованность в реальном развитии, а не только в разовых закупках.

Для России технологические альянсы – это не только оборонительная мера против санкций. Это наступательная стратегия выхода на новые рынки. Более того, в конечном счете речь идет о смене экспортной модели.

Россия долго воспринималась прежде всего как поставщик сырья, энергоресурсов, вооружений и отдельных крупных инфраструктурных проектов. Новая задача – расширить этот образ: стать поставщиком сложных промышленных решений для стран, которые хотят развивать собственную экономику и не желают зависеть только от западных технологических центров.

Именно так технологический суверенитет перестает быть только внутренней задачей – он превращается в основу внешнеэкономической политики. Сначала страна создает собственные компетенции, чтобы не зависеть от чужих решений. Затем использует эти компетенции, чтобы входить в международные проекты уже на правах сильного партнера. И чем больше таких проектов появится, тем больше шансов, что российские производители закрепятся на внешних рынках не как временные заменители ушедших западных компаний, а как самостоятельные игроки новой промышленной кооперации.