    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Индия заявила о планах купить российскую шахту
    Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    Ушаков сообщил о росте российско-китайского товарооборота до 240 млрд долларов
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере
    Ушаков сообщил о планах Москвы и Пекина подписать около 40 документов
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 17:45 • Экономика

    Технологические альянсы изменят экспортную модель России

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Россия намерена создавать и расширять технологические альянсы с другими государствами, заявил президент Путин. Как ни парадоксально, технологический суверенитет России от взаимодействия с другими государствами не только не пострадает, но даже возрастет. Правда, при соблюдении определённых условий. Каких именно – и с какими странами России лучше всего сотрудничать?

    За последние годы российская промышленность прошла через очень жесткую проверку. Разрывались цепочки поставок, уходили иностранные компании, возникали проблемы с комплектующими, оборудованием, программным обеспечением, расчетами и логистикой. В этих условиях стала очевидна настоящая ценность технологического суверенитета: то есть способности страны самой производить критически важную продукцию, управлять собственными производственными цепочками.

    При этом суверенитет не равен самоизоляции. На X съезде Союза машиностроителей президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна намерена расширять взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами: «Мы не собираемся замыкаться в себе».

    И действительно, в современном мире ни одна крупная экономика не производит абсолютно все только внутри своих границ. Вопрос в другом: страна должна входить в международную кооперацию не как зависимый покупатель, а как партнер, обладающий собственными компетенциями. Не просто закупать станки, электронные компоненты или программные решения, а предлагать другим странам свои машины, оборудование, инженерные школы, цифровые платформы, материалы, сервис и обучение персонала.

    Продать за рубеж отдельный станок, прибор или промышленную установку – это одно. Войти в совместный проект, где российская сторона помогает создать производство, обучает специалистов, поставляет оборудование, программное обеспечение, комплектующие и обеспечивает дальнейшее обслуживание, – совсем другое. В первом случае российская компания остается обычным поставщиком. Во втором – становится частью промышленной экосистемы страны-партнера.

    Такой формат особенно важен в условиях политического давления. Простая продажа российской продукции может стать объектом санкций, ограничений, угроз для банков, перевозчиков, страховых компаний или конечного покупателя. Но если речь идет не о разовой поставке, а о производственной кооперации, разорвать связи значительно сложнее. В стране-партнере появляются рабочие места, локализованные производства, обученные специалисты, сервисная инфраструктура, смежные поставщики.

    Возникает общий промышленный интерес. Давление извне в такой ситуации уже бьет не только по российскому экспортеру, но и по экономике самого партнера.

    Из этого следует важный вывод: России выгоднее выстраивать технологические союзы прежде всего с теми странами, которые обладают достаточным уровнем политического и экономического суверенитета. То есть способны принимать долгосрочные решения, исходя из собственных интересов, а не только из страха перед внешними санкциями. Чем самостоятельнее партнер, тем выше шанс, что совместный проект выдержит политическую турбулентность.

    С какими же государствами России перспективнее всего налаживать технологическое взаимодействие? Первое очевидное направление – страны, которым самим нужна технологическая самостоятельность. Это Индия, Китай, государства ЕАЭС, страны БРИКС, часть государств Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

    У многих из них есть амбиции развивать собственную промышленность, энергетику, транспорт, космос, добычу полезных ископаемых, сельхозмашиностроение, медицину и цифровую инфраструктуру. Им нужны не просто поставки готовых изделий, а технологии, обучение, локализация и совместное производство.

    Показательный пример – поставка Росатомом промышленного 3D-принтера RusBeam 2800 в Индию. Это не бытовая «печать пластиком», а крупная промышленная установка для металлических деталей, которая будет использоваться в интересах индийской аэрокосмической отрасли. Здесь Россия выступает не как поставщик сырья, а как экспортер сложного технологического решения.

    Этот пример особенно важен потому, что за рубеж поставляется не просто изделие, а технологическая компетенция: оборудование, метод производства, программное сопровождение, инженерная настройка, сервис. Если такая модель закрепляется, вслед за первой установкой могут появляться новые заказы, обучение специалистов, поставки расходных материалов, модернизация, совместные разработки. Так формируется долгосрочное присутствие на рынке.

    Другой важный контур – ЕАЭС. Внутри Евразийского экономического союза можно строить производственные цепочки с более близкими стандартами, понятной правовой средой и логистической связностью. Для российских предприятий это может стать важным промежуточным уровнем выхода на внешние рынки.

    Сначала технология отрабатывается в близком кооперационном пространстве – с белорусскими, казахстанскими, киргизскими партнерами. Затем, после проверки производственной модели, сервисной схемы и финансового механизма, ее проще предлагать более удаленным рынкам.

    Особое значение получает сотрудничество в рамках БРИКС. Объединение все чаще становится не только политической площадкой, но и пространством технологического обмена. В 2025 году прошел первый конкурс инновационных проектов БРИКС, на который поступило более 450 заявок; также велась подготовка новых конкурсов научно-технологических проектов.

    Для России это возможность искать партнеров не только среди крупных государств, но и среди компаний, исследовательских центров, инженерных школ, технологических стартапов. В таких форматах могут возникать проекты в цифровых технологиях, медицине, новых материалах, энергетике, робототехнике, промышленном оборудовании и агротехнологиях.

    Но чтобы пользоваться этими возможностями, России необходимо развивать не только конечные продукты, но и средства производства. Тот, кто производит оборудование для промышленности, получает влияние на целые отрасли. Если российские предприятия научатся предлагать партнерам не только готовую продукцию, но и станки, роботов, производственные линии, программные платформы и сервис, это резко расширит возможности экспорта.

    Покупатель станка или промышленной системы на годы оказывается связан с поставщиком: ему нужны запчасти, обновления, обучение, ремонт, модернизация. А значит, появляется устойчивый канал присутствия на рынке.

    Конечно, у такой стратегии есть ограничения. Во-первых, на внешнем рынке недостаточно заменить западный бренд российским аналогом. Нужно доказать, что оборудование работает стабильно, сервис доступен, комплектующие поставляются вовремя, программное обеспечение развивается, а инженерная поддержка не исчезает после подписания контракта.

    Во-вторых, нужны кадры. Технологическая кооперация невозможна без инженеров, технологов, программистов промышленного ПО, специалистов по материалам, робототехнике, метрологии, стандартизации и международной сертификации. Если страна хочет экспортировать сложные решения, она должна экспортировать и уверенность в своей инженерной школе.

    В-третьих, нужно внимательно выбирать партнеров. Не всякая страна, готовая купить российскую продукцию сегодня, способна выдержать давление завтра. Поэтому для долгосрочных технологических альянсов особенно важны государства, у которых есть собственная промышленная стратегия, внутренний спрос, политическая самостоятельность и заинтересованность в реальном развитии, а не только в разовых закупках.

    Для России технологические альянсы – это не только оборонительная мера против санкций. Это наступательная стратегия выхода на новые рынки. Более того, в конечном счете речь идет о смене экспортной модели.

    Россия долго воспринималась прежде всего как поставщик сырья, энергоресурсов, вооружений и отдельных крупных инфраструктурных проектов. Новая задача – расширить этот образ: стать поставщиком сложных промышленных решений для стран, которые хотят развивать собственную экономику и не желают зависеть только от западных технологических центров.

    Именно так технологический суверенитет перестает быть только внутренней задачей – он превращается в основу внешнеэкономической политики. Сначала страна создает собственные компетенции, чтобы не зависеть от чужих решений. Затем использует эти компетенции, чтобы входить в международные проекты уже на правах сильного партнера. И чем больше таких проектов появится, тем больше шансов, что российские производители закрепятся на внешних рынках не как временные заменители ушедших западных компаний, а как самостоятельные игроки новой промышленной кооперации.

    Выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал
    Внебиржевой курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 2023 года
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    США согласились приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Федерация лыжных гонок России получила новое название
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

